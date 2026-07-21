ملل متحد: گرسنگی در جهان برای سومین سال پیهم کاهش یافته است

یک گزارش تازۀ سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که شمار افراد گرسنه در جهان برای سومین سال پیهم کاهش یافته است، اما طبق این گزارش، این پیشرفت شکنند بوده و جهان همچنان از دستیابی به هدف "ریشه‌کن کردن گرسنگی" تا سال ۲۰۳۰ فاصله دارد.

گزارش سال ۲۰۲۶ "وضعیت امنیت غذایی و تغذیه در جهان" که روز سه‌شنبه (۲۱ جولای) از سوی ادارۀ غذا و زراعت ملل متحد، صندوق بین‌المللی توسعه زراعت، یونیسف، برنامه جهانی غذا و سازمان جهانی صحت نشر شد، نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۵ حدود ۶۴۵ میلیون نفر، معادل ۷.۸ درصد جمعیت جهان، با گرسنگی روبه‌رو بوده‌اند.

این رقم نسبت به سال ۲۰۲۴ حدود ۱۴ میلیون نفر و در مقایسه با سال ۲۰۲۲ نزدیک به ۴۳ میلیون نفر کاهش یافته است.

با این حال، نهادهای تهیه‌کننده گزارش تاکید کرده‌اند که این روند در همه مناطق جهان یکسان نبوده است. آسیا و امریکای لاتین بهبود نسبی را تجربه کرده‌اند، اما افریقا همچنان بیشترین شمار افراد گرسنه را در خود جا داده و حدود ۳۰۹ میلیون نفر در این قاره با گرسنگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

بر اساس این گزارش، حدود ۲.۱ میلیارد نفر در جهان همچنان با عدم مصوونیت غذایی متوسط یا شدید روبه‌رو اند و بیش از ۲.۶ میلیارد نفر توانایی مالی تهیه یک رژیم غذایی سالم را ندارند.

این گزارش در حالی نشر می‌شود که نهادهای بشردوستانۀ سازمان ملل متحد می‌گویند که میلیون‌ها نفر در افغانستان همچنان به کمک‌های فوری بشردوستانه نیاز دارند. بر اساس برآوردهای سازمان ملل متحد، حدود سه‌چهارم جمعیت افغانستان، نزدیک به ۲۸ میلیون نفر، در سال ۲۰۲۵ قادر به تامین نیازهای اساسی زندگی خود نبوده اند.

از طرف دیگر، دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) اعلام کرده است که برای اجرای برنامه نیازها و پاسخ بشردوستانه افغانستان در سال ۲۰۲۶ به ۱.۷۱ میلیارد دالر نیاز است؛ اما تا ماه می تنها ۲۶۹ میلیون دالر از این مبلغ تامین شده است. سازمان ملل هشدار داده است که کمبود بودجه می‌تواند توانایی نهادهای امدادرسان برای پاسخ‌گویی به نیازهای غذایی، صحی و معیشتی میلیون‌ها افغان را محدود کند.

سازمان ملل متحد در این گزارش هشدار داده است که ادامه درگیری‌ها، افزایش قیمت انرژی و کودهای کیمیایی، تغییرات اقلیمی و کاهش کمک‌های بشردوستانه می‌تواند روند کاهش گرسنگی را تهدید کند و تا سال ۲۰۳۰ شمار افراد گرسنه در جهان را به ۵۱۰ تا ۵۲۰ میلیون نفر برساند.