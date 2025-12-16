برنامه جهانی غذا: بحران گرسنگی در زمستان پیشرو در افغانستان رو به گسترش است

برنامه جهانی غذا هشدار داده است که بیش از ۱۷ میلیون نفر در افغانستان در زمستان امسال با عدم مصوونیت حاد غذایی روبرو بوده و بحران گرسنگی و سوتغذیه در این کشور رو به عمیق شدن است.
این نهاد سازمان ملل متحد در افغانستان گفته است که برای فراهم آوری مساعدتهای غذایی به افغانهای نیازمند و آسیبپذیر به ۴۶۸ میلیون دالر نیاز دارد.
با اشاره به ابتلای کم و بیش چهار میلیون کودک افغان به سوتغذیه در افغانستان، برنامۀ جهانی غذا با نشر گزارشی گفته است که اگر این کودکان درمان نشوند، احتمال مرگ و میر آنان در فصل زمستان افزایش خواهد یافت.
جان ایلیف، مسوول برنامۀ جهانی غذا در افغانستان، روز سه شنبه ۱۶ دسمبر با نشر بیانیهای گفت: "برنامۀ جهانی غذا از ماهها به اینسو در مورد نشانههای روشن تشدید بحران بشری در افغانستان هشدار میدهد و آمار تازه هراس جدی ما را تایید میکند."
این مقام برنامۀ جهانی غذا هشدار داده است که مرگ و میر کودکان در افغانستان رو به افزایش است و به گفتۀ وی این وضعیت در ماههای آینده وخیمتر خواهد شد.
ایلیف از زمستان سرد، خشکسالی که حاصلات را در نصف کشور صدمه رسانده است، بیکاری، اقتصاد ضعیف، زلزلههای اخیر و بیخانمان شدن هزاران نفر در اثر آن، برگشت و اخراج بیش از ۲.۵ میلیون مهاجر افغان از ایران و پاکستان در سال روان، به عنوان مشکلات عمده در افغانستان یادآوری کرده است.
مسوول برنامۀ جهانی غذا در افغانستان گفته است که همزمان با تشدید بحران بشری، کمکها به افغانستان رو به کاهش نهاده و میلیونها نفر با گرسنگی و سوتغذیه شدید روبرو اند.
ایلیف گفته است: "نیاز است که بحران افغانستان دوباره به سرخط خبرها بازگردانده شود تا به آسیبپذیرترین افغانها توجهی عطف شود که شایان آن اند. باید در کنار مردم افغانستان که به حمایت حیاتی برای زنده ماندن نیاز دارند، بایستیم."
