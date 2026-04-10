ملل متحد: جنگ طالبان و پاکستان هزاران زن و دختر افغان را متاثر کرده است

گروه هماهنگی امور جنسیتی در افغانستان می گوید که جنگ اخیر بین حکومت طالبان و پاکستان نزدیک به ۵۰ هزار زن و دختر افغان را متاثر ساخته است.

این گروه که تحت ادارۀ سازمان حمایت از زنان ملل متحد فعالیت می کند، گفته است که بر اساس بررسی های اخیر که در ولایت های کابل، خوست، کنر، ننگرهار، پکتیا و پکتیکا انجام شده است، این جنگ حدود ۹۰ هزار نفر را متاثر کرده که بیش از ۵۲ در صد یا ۴۷۶۰۴ نفر آن زنان و دختران اند.

در گزارش گروه هماهنگی امور جنسیتی در افغانستان که روز جمعه (دهم اپریل) نشر شد، به نقل از یک زن افغان آمده است: "یگانه مشکل که در زندگی ما وجود نداشت، جنگ بود. اکنون این مشکل را نیز داریم."

سوزان فرگوسن، نمایندۀ ویژه ادارۀ حمایت از زنان ملل متحد برای افغانستان در واکنش به این گزارش به سرویس افغانستان صدای امریکا گفت که زنان افغان نباید در "بحرانی" که آنان ایجاد نکرده اند، به حال خود شان رها شوند.

خانم فرگوسن گفته است: "زنان و دختران افغان در معرض خطر تبدیل شدن به قربانیان نامریی این جنگ فراموش شده قرار دارند و از [دریافت] خدمات، معیشت و حمایتی که بیشترین نیاز را به آن دارند، محروم شده اند."

گزارش گروه هماهنگی امور جنسیتی افغانستان همچنان افزوده که درگیری های نظامی بین حکومت طالبان و پاکستان که از اواخر ماه فبروری آغاز شد، دسترسی زنان و دختران افغان را به خدمات اساسی به شمول مراکز صحی، در مناطق مرزی با پاکستان محدود کرده و حتی منجر به عدم حضور کارمندان صحی زن در این مراکز شده است.

بر اساس این گزارش، در بررسی که در کابل، خوست، کنر، ننگرهار، پکتیکا و پکتیا انجام شد، ۳۶ در صد پاسخ دهندگان گفتند که زنان در دسترسی به کمک ها نیز با موانعی مواجه شدند.

جنگ طالبان با پاکستان تاثیرات روانی بر زنان افغان نیز به جا گذاشته است. گروه هماهنگی امور جنسیتی افغانستان در گزارش خود گفته است: "زنان [افغان] در نتیجه درگیری های نظامی، از پریشانی های شدید روانی-اجتماعی منجمله اضطراب، بی خوابی، کابوس و افزایش حساسیت در برابر سر و صدا خبر داده اند، آنچه به فشار روانی مداوم ناشی از محدودیت های موجود می افزاید."

گزارش برای رسیدگی به وضعیت زنان و دختران آسیب دیده از جنگ طالبان با پاکستان، پیشنهاد کرده تا از موسسات تحت رهبری زنان حمایت صورت بگیرد و به زنان در برنامه ریزی، تطبیق و ارزیابی کمک ها "سهم فعال" داده شود.

گزارش همچنان پیشنهاد کرده که برای افزایش دسترسی زنان آسیب دیده از جنگ طالبان با پاکستان، حمایت ها باید از زنان بدون محرم و خانواده های که سرپرست آن زن است، افزایش داده شود.

بر اساس این گزارش، جنگ حکومت طالبان و پاکستان که شامل حملات هوایی، راکت پراگنی، حمله با طیاره های بی سرنشین و درگیری های مسلحانه نیرو های زمینی است، حد اقل ده ولایت افغانستان به شمول کابل، قندهار، خوست، کنر، لغمان، ننگرهار، نورستان، پروان، پکتیا و پکتیکا را متاثر ساخته است.