پس از پایان مذاکرات میان حکومت طالبان و پاکستان در شهر ارومچی چین، یک مقام طالبان مسوولیت "بی‌نتیجه ماندن" این مذاکرات را به دوش پاکستان انداخته است.

نعیم وردک، معاون اداری وزارت خارجه حکومت طالبان در حساب کاربری ایکس منسوب به وی، پاکستان را به "موضع‌گیری غیرمنطقی" در این مذاکرات متهم کرده و گفته است که "تاکید بیش از حد بر مسایل امنیتی داخلی از سوی پاکستان، سبب شد مذاکرات میان دو طرف بدون دستیابی به نتیجۀ مطلوب به پایان برسد."

این مذاکرات از اول تا هفتم ماه اپریل ۲۰۲۶ به هدف کاهش تنش‌های فزایندۀ مرزی و رسیدگی به نگرانی‌های امنیتی، از جمله حضور شبه‌نظامیان تحریک طالبان پاکستان در افغانستان، برگزار شد.

وزارت خارجه و سایر مقامات حکومت پاکستان تا زمان تهیۀ این گزارش، در واکنش به اظهارات معاون اداری وزارت خارجۀ طالبان چیزی نگفته اند.

اما طاهر اندرابی، سخنگوی وزارت خارجۀ پاکستان، در آستانۀ آغاز این مذاکرات گفته بود: "بار روند واقعی بر دوش افغانستان است که باید اقدامات قابل مشاهده و قابل اثباتی را علیه گروه‌های تروریستی که از خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده می‌کنند، نشان دهد."

معاون اداری وزارت خارجۀ طالبان در این پیام ایکس نگاشته است: "پاکستان می‌خواهد تا مسایل امنیتی داخلی خود را به افغانستان منتقل و از مسوولیت‌هایی که در قبال مردم و کشور خود دارد، شانه خالی کند."

این درحالیست که روز چهارشنبه هشتم اپریل امیر خان متقی، وزیر خارجه حکومت طالبان، نتیجۀ مذاکرات این گروه با پاکستان را "خوب" توصیف کرد.

متقی در دیداری که روز سه شنبه با ژاو شینگ، سفیر چین در کابل داشت، در پیوند به مذاکرات که به میزبانی چین در شهر ارومچی و به هدف پایان دادن جنگ بین حکومت طالبان و پاکستان برگزار شده بود، ابراز امیدواری کرد که "تعبیرات جزیی" جلو پیشرفت این مذاکرات را نگیرد.

وزارت خارجۀ چین گفته است که نمایندگان طالبان و پاکستان در مذاکرات ارومچی توافق کردند که از تشدید تنش‌ها دست بکشند و "یک راه حل جامع" را برای حل منازعه بین دو طرف پیدا کنند.

ماو نینگ، سخنگوی وزارت خارجۀ چین روز چهارشنبه (۸ اپریل) در یک نشست خبری گفت که طرف‌های مذاکره - چین، پاکستان و طالبان - اذعان کردند که "دهشت افگنی موضوع اصلی تاثیر گذار" بر روابط اسلام آباد با حکومت طالبان است.

حملات هوایی و زمینی پاکستان بر نقاط مختلف افغانستان به شمول کابل در ماه فبروری امسال پس از آن آغاز شد که اسلام آباد بارها حکومت طالبان را به پناه دادن و حمایت از تحریک طالبان پاکستان متهم کرد، اتهامی که حکومت طالبان در افغانستان آن را رد کرده است.

ایالات متحدۀ امریکا طرف‌های حکومت طالبان و پاکستان را به کاهش تنش‌ها از ورای گفتگو و دپلوماسی ترغیب کرده است.