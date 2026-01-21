کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته است که افزایش محدودیت‌ها بر مهاجران افغان در پاکستان، خانواده‌ها را با بحران‌های جدی مالی روبرو کرده و بر دسترسی مهاجران به خدمات و معیشت تاثیر منفی گذاشته است.

این نهاد ملل متحد در تازه ترین گزارش خود گفته است که افغان‌ها در اسلام‌آباد، راولپندی و ساحات اطراف آن مانند اتک، شاهد افزایش موارد آزار و اذیت پولیس، دستگیری و اخراج از پاکستان بوده اند.

در گزارش این کمیشنری آمده است که زیربناهای مهاجران مثل امکانات آموزشی، صحی، آب و منابع اجتماعی - در قریه‌های ایالت خیبرپشتونخواه به مقامات منطقه‌ای و ایالتی منتقل شده که تسریع این روند "دورنمای عملیات بشردوستانه را در خیبرپشتونخواه به طور قابل توجهی" تغییر داده است.

کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان همچنان گزارش می‌دهد که در سال ۲۰۲۵ میلادی، بیش از ۱.۱ میلیون نفر دوباره به افغانستان برگشته اند که بیش از ۱۵۴ هزار نفر آنان اخراج شده اند.

با توجه به افزایش فشار برای بازگشت مهاجران افغان از خیبرپشتونخواه، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از وضعیت امنیتی و حفاظت جان مهاجران برگشت کننده ابراز نگرانی کرده است.

این درحالیست که سازمان داکتران بدون مرز با نشر گزارشی در ماه جدی ۱۴۰۴ از پیامدهای مرگبار اخراج مهاجران افغان از پاکستان هشدار داده و گفته بود که خانواده‌های مهاجر افغان مقیم پاکستان مجبور اند که بین "زندگی کردن در ترس یا خطر پس از برگشت به افغانستان" یکی را انتخاب کنند.

در حال حاضر نزدیک به دو میلیون مهاجر افغان در پاکستان زندگی می‌کند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته است که از سال ۲۰۲۳ به اینسو بیش از ۱.۹ میلیون افغان دوباره به افغانستان برگشته اند که شامل مهاجران دارای کارت‌های مهاجرت و بی اسناد اند.

در این گزارش آمده است که تنها در ماه دسمبر سال گذشتۀ میلادی بیش از ۱۰۵هزار افغان به افغانستان برگشته اند.

کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان این را هم اضافه می‌کند که در ماه دسمبر ۲۰۲۵، بیش از ۲۴هزار افغان دارای کارت مهاجرت (پی‌او‌آر) از طریق مراکز بازگشت کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهندگان به افغانستان بازگشته اند.