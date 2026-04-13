گزارش تازۀ صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای کودکان (یونیسف) در بارۀ تشدید درگیری‌های مرزی میان حکومت طالبان و پاکستان نشان می‌دهد که از اواخر ماه فبروری ۲۰۲۶ به این‌سو، حملات راکتی، بمباران‌های هوایی و درگیری‌های مسلحانه باعث "تلفات صدها غیرنظامی، به شمول کودکان و یک کارمند بشردوستانه" شده است.

یونیسف در تازه‌ترین گزارش خود گفته است که بیش از ۹۴ هزار نفر که شامل (۱۳ هزار و ۴۰۰ خانواده) می‌شود، به خاطر درگیری‌های روان میان حکومت طالبان و پاکستان در ولایات خوست، کنر، ننگرهار و پکتیا بیجا شده اند.

در این گزارش که به تاریخ دهم اپریل نشر شد آمده است که در کنار بی‌جاشدن‌های اجباری ناشی از این درگیری ها، زیرساخت‌های حیاتی، آسیب دیده و خدمات ضروری را مختل کرده است که در آن در کنار تخریب خانه‌ها و اماکن کلیدی غیرنظامی مانند شفاخانه ها، بازارها و انبارهای سوخت، تعطیلی ۲۵ مرکز صحی و ۴۱ مکتب شامل است.

صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای کودکان با ابراز نگرانی از ادامۀ محدودیت‌های شدید دسترسی بشردوستانه در ولسوالی‎‌های برگمتال و کامدیش ولایت نورستان اذعان داشته که نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر از دسترسی به کمک‌ها، بازارها یا مراقبت‌های صحی محروم کرده است.

به گفتۀ یونیسف ناامنی مداوم ودرگیری های مرزی، مسیرهای دسترسی حیاتی را غیرقابل استفاده کرده و گزارش‌هایی از مرگ غیرنظامیان و امدادگران و کمبود فزاینده مواد غذایی و تجهیزات صحی منتشر شده است.

علاوه بر این، یونیسف تداوم بی‌ثباتی مرزی و خطرات موجود ناشی از مواد منفجره را نگرانی اساسی و خطرات جدی به ویژه برای کودکان عنوان کرده گفته است که عملیات پاک‌سازی به دلیل این ناامنی‌ها به تاخیر افتاده و تردد مصوون و عملیات بشردوستانه را محدود ساخته است.

یونیسف اذعان داشته که خدمات صحی تحت حمایت این نهاد در مناطق آسیب دیده از جنگ فعال است و از طریق مراکز صحی موجود و تیم‌های سیار، مراقبت‌های ضروری را به بیجاشدگان و مردم میزبان ارایه می‌کند.

تا به دهم ما اپریل، ۵۳۴ مورد تروماها درمان شده و ۱۲۴ عمل جراحی در مراکز صحی تحت حمایت یونیسف انجام شده است. تیم‌های صحی سیار نیز در مناطقی با دسترسی محدود، از جمله بخش‌هایی از کنر، مستقر شده‌اند تا تداوم مراقبت از جمعیت آواره را تضمین کنند.

این گزارش همچنان تاکید می‌کند که خطرات ناشی از مهمات منفجرناشده، تهدید مستقیم برای کودکان ایجاد کرده است. موارد انفجار در مناطق مسکونی و اطراف مسیرهای رفت و آمد کودکان گزارش شده و به دلیل ناامنی، عملیات پاک‌سازی به تعویق افتاده است.

یونیسف هشدار می‌دهد که کودکان در این مناطق بیشترین قربانیان حوادث ناشی از انفجار مهمات منفجر ناشده اند و بسیاری از این کودکان دچار آسیب‌ها یا معلولیت‌های دایمی می‌شوند.

یونیسف در این گزارش تاکید کرده است که یکجا با شرکایش، خدمات اضطراری را برای کودکان در مناطق آسیب دیده، به شمول حمایت های صحی، تغذیه‌ای، روانی و ایجاد فضاهای امن گسترش داده اند.