والتز: حملات ایران در تنگۀ هرمز حمله بر اقتصاد جهان است

مایک والتز، نمایندۀ ایالات متحده امریکا در سازمان ملل متحد، گفته است که نمایندگان نزدیک به صد کشور، به شمول کشورهای خلیج که ایران بر آنان حمله کرده است، گرد هم آمدند تا اقدامات ایران را محکوم کنند.
والتز روز دوشنبه در پستی در شبکۀ ایکس نگاشت که حملات ایران در تنگۀ هرمز، حمله بر اقتصاد جهانی است.
پیش از آغاز جنگ ایالات متحده و اسراییل علیه ایران، بیش از ۲۰درصد تولیدات نفت جهان از طریق تنگۀ هرمز عبور میکرد و اکنون با توقف تردد نفتکشها از این مسیر، نرخ تیل در سرتاسر جهان به گونۀ سرسامآور افزایش یافته است.
در همین حال، انتونیو گوتیرش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، گفته است که حقوق و آزادیهای تردد از مسیر تنگۀ هرمز باید احترام گذاشته شود.
گوتیرش روز دوشنبه در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد از همه طرفها خواست تا "تنگۀ هرمز را بگشایند، به کشتیها اجازۀ عبور بدهند، هیچ هزینه اعمال نکنند، تفکیک قایل نشوند، بگذارند تجات از سر گرفته شود و بگذارند اقتصاد جهانی نفس بکشد".
منشی عمومی سازمان ملل متحد همچنان گفته است که عبور مصوون و بدون ممانعت از تنگۀ هرمز یک "ضرورت اقتصادی و بشری" است و به گفتۀ وی همگان تاوان اقتصادی انسداد این تنگه را میپردازند.
