کمک تازۀ ایالات متحده برای مبارزه با شیوع ایبولا

وزارت خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که برای مبارزه با شیوع ایبولا در افریقا، بیست میلیون دالر دیگر کمک میکند.
با این حال، مجموع حمایت مستقیم ایالات متحده در کار مبارزه با شیوع ایبولا، به بیش از ۲۲۰ میلیون دالر میرسد.
وزارت خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا اعلام کرد که این پول، برای حمایت از تلاشها در بروندی، کینیا، رواندا و سودان جنوبی، به ویژه تقویت مراکز عملیات اضطراری ملی برای پیشگیری و کنترول عفونت استفاده خواهد شد.
با این حال، مقامات صحی در کانگو اعلام کردند که شیوع ایبولا، به یک زون تازۀ صحی در منطقۀ ایتوری در شمال شرق این کشور گسترش یافته است.
وزارت صحت عامۀ این کشور اعلام کرد که تومیا، واقع در حدود ۵۰ کیلومتری جنوب بونیا، در سواحل دریاچه آلبرت، به جدیدترین زون صحی آسیبدیده مبدل شده است.
وزارت صحت عامۀ کانگو گفت که شمار مجموعی مناطق آسیبدیده در این کشور به ۲۶ منطقه افزایش یافته است.
زون صحی در سیستم مراقبتهای صحی کانگو، به یک منطقهای گفته میشود که شبکهای از کلینیکها و یک شفاخانۀ که بیماران به آن راجع میشود، شامل آن میباشد.
پیش از این، مارکو روبیو، وزیر خارجۀ ایالات متحده اعلام کرده بود که کشورش در بحبوحۀ شیوع ایبولا در چندین کشور افریقایی، با ایتلاف جهانی واکسین موسوم به (GAVI)دوباره همکاری خواهد کرد.
حکومت به رهبری دونالد ترمپ، سال گذشته بودجهٔ این ایتلاف را که ۳۰۰ میلیون دالر در سال بود، قطع کرد، اما روبیو روز سه شنبه به کمیته روابط خارجی مجلس سنای ایالات متحده گفت که پس از شیوع ایبولا تصمیم گرفته شد تا همکاری با این ایتلاف از سر گرفته شود.
ایتلاف جهانی واکسین، به کشورهای کم عاید کمک میکند تا واکسین بخرند و افراد به ویژه کودکان را در مقابل بیماریها از جمله ایبولا واکسین کنند.
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