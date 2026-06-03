مارکو روبیو، وزیر خارجۀ ایالات متحده می‌گوید که کشورش در بحبوحۀ شیوع ایبولا در چندین کشور افریقایی، با ایتلاف جهانی واکسین موسوم به (GAVI)دوباره همکاری خواهد کرد.

حکومت به رهبری دونالد ترمپ، سال گذشته بودجهٔ این ایتلاف را که ۳۰۰ میلیون دالر در سال بود، قطع کرد، اما روبیو روز سه شنبه به کمیته روابط خارجی مجلس سنای ایالات متحده گفت که پس از شیوع ایبولا تصمیم گرفته شد تا همکاری با این ایتلاف از سر گرفته شود.

ایتلاف جهانی واکسین گاوی به کشورهای کم عاید کمک می‌کند تا واکسین بخرند و افراد به ویژه کودکان را در مقابل بیماری‌ها از جمله ایبولا واکسین کنند.

بر اساس داده‌های سازمان جهانی صحت تاکنون کم از کم ۳۲۱ مورد تایید شده‌ای ابتلا به ایبولا، ۴۸ مورد مرگ تایید شده و ۱۱۶ مورد مشکوک در کانگو ثبت شده است. یوگاندا نیز روز سه شنبه از تایید شش مورد جدید ایبولا خبر داد که با این حساب مجموع موارد تایید شده در این کشور به ۱۵ مورد رسیده است.

در همین حال محکمه عالی کینیا روز سه‌شنبه حکمی را صادر کرد که بر اساس آن ایجاد یک مرکز قرنطین ایبولا در این کشور را به مدت سه هفته متوقف کرد.

این مرکز ۵۰ بستر برای قرنطین و تداوی امریکایی‌های در نظر گرفته شده بود که ممکن به ایبولا مبتلا شوند. اما پیشنهاد ایالات متحده برای ایجاد این مرکز با اعتراضات شهروندان کینیا روبرو شده است.

پتریشیا نیاوندی، قاضی محکمه عالی کینیا گفت که کار روی این مرکز تا زمانی که چالش حقوقی علیه آن حل نشود، نمی‌تواند ادامه یابد.

یک مقام حکومت ایالات متحده روز سه‌شنبه گفت که امریکا از تصمیم محکمه آگاه است و افزود: "ما با مقامات کینیا در تماس هستیم و خوشبینیم که می‌توانیم اعتراضات را حل کنیم. "

این مقام به صدای امریکا گفت که "حکومت ایالات متحده با شرکای منطقه‌ای برای مهار شیوع ایبولا در منشا آن کار می‌کند تا از مردم امریکا محافظت کند و از گسترش بیشتر جهانی آن جلوگیری کند. "

ویلیم روتو، رییس‌جمهور کینیا از طرح‌ این مرکز دفاع کرده و گفته است که این طرح بخشی از برنامه گسترده‌تر آمادگی ملی حکومت است.

شرکت مودرنای امریکایی روز دوشنبه اعلام کرد که قصد دارد "فوراً" برای تولید یک واکسین احتمالی نوع "بوندی‌بوجیو" اقدام کند.

ایتلاف آمادگی نوآوری در برابر همه گیری گفته است که تا ۵۰ میلیون دالر را به شرکت مودرنا برای تسریع تولید و آزمایشات کلینیکی واکسین این ویروس اختصاص داده است.