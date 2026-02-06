مذاکره کنندگان ایالات متحده و ایران روز جمعه ششم فبروری جداگانه با وزیر خارجۀ عمان در شهر مسقط دیدار کردند تا برای تحقق خواسته‌های ایالات متحده از رژیم ایران مبنی بر دست کشیدن از جاه‌طلبی هسته‌ای و سرکوب بی‌رحمانۀ معترضان ضد حکومتی، راه حل دپلوماتیک پیدا کنند.

گفتگوهای جداگانۀ مقام‌های امریکایی و ایرانی با بدر بن حمد البوسعيدی، وزیر خارجۀ عمان، نخستین تلاش واشنگتن و تهران برای مذاکره از طریق جلسات حضوری و در فاصلۀ نزدیک از زمان افزایش تنش‌ها در ماه گذشته بود.

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده، در هفته‌های اخیر مکرراً هشدار داده است که اگر رژیم ایران از تلاش برای ساختن تسلیحات هسته‌ای دست برنداشته و کشتار معترضان ضد حکومت را متوقف نکند، هدف حملات نظامی قرار خواهد گرفت.

قصر سفید تا زمان نشر این گزارش به پرسش صدای امریکا در مورد مذاکرات روز جمعه در عمان، پاسخی ارایه نکرده است.

تصاویری جریان این دیدارها که خبرگزاری دولتی عمان آن را نشر کرده است، البوسعیدی را در حال صحبت با هیات امریکایی نشان می‌دهد که استیف ویتکاف، نمایندۀ ویژۀ رییس جمهور امریکا در امور ماموریت‌های صلح، جرد کوشنر، مشاور و داماد رییس جمهور ترمپ و براد کوپر، فرمانده قوماندانی مرکزی قوای امریکایی (سنتکام) شامل آن اند.

عمان در اوایل سال گذشته نیز چندین دور مذاکرات غیرمستقیم میان ایالات متحده و ایران را پس از آن میزبانی کرد که رییس جمهور ترمپ، به ایران فرصت داد تا از طریق دپلوماسی، فعالیت‌های تسلیحات هسته‌ای خود را متوقف کند.

پس از آنکه این فرصت مذاکرات دپلوماتیک نتیجه نداد، رییس جمهور ترمپ در حمایت از اسراییل در جنگ ۱۲ روزه علیه ایران، در ماه جون سال روان دستور حملات هوایی را بر تاسیسات هسته‌ای ایران صادر کرد و آسیب شدید به برنامۀ تسلیحات هسته‌ای ایران وارد کرد.