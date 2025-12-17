حکومت دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، اعلام کرد که ممنوعیت یا محدودیت‌های سفر را به ۲۰ کشور دیگر و تشکیلات خودگردان فلسطینی گسترش می‌دهد.

بورکینافاسو، مالی، نایجر، سودان جنوبی و سوریه و نیز افرادی که با مدارک صادر شده از سوی تشکیلات خودگردان فلسطینی سفر می‌کنند، به فهرست ممنوعیت کامل سفر به امریکا اضافه شده و محدودیت‌های جدید بر ۱۵ کشور دیگر اعمال شد.

لاووس و سرالیون که پیش از این معروض به محدودیت قسمی سفر به ایالات متحده بود، اکنون در فهرست کشورهایی قرار گرفته است که ممنوعیت کلی بر آنها وضع شده است.

در اعلامیه‌ای که ترمپ روز سه شنبه آن را امضا کرد، آمده است که این اقدام شامل حال شهروندان کشورهایی است که با "فساد گسترده، اسناد هویتی و مدنی جعلی یا غیرقابل‌اعتماد و سوابق کیفری" درگیر اند، مسایلی که بررسی پیشینه شهروندان این کشورها را برای سفر به امریکا دشوار می‌کند.

در این بیانیه آمده است که کشورهای شامل در این ممنوعیت‌ها یا محدودیت‌ها "کاستی‌های آشکار، مداوم و شدید در بررسی و تایید هویت و تشریک اطلاعات برای محافظت از کشور (ایالات متحده) در برابر تهدیدات امنیت ملی و مصوونیت عامه از خود نشان داده اند".

قصر سفید گفته است که این ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های سفر به امریکا به هدف "حفاظت از امنیت ایالات متحده" اتخاذ شده و سر از تاریخ اول جنوری عملی خواهد شد.

پس از گلوله‌باری مرگبار در شهر واشنگتن دی‌سی که عامل آن رحمان‌الله لکنوال، شهروند ۲۹ سالۀ افغان بود و این گلوله‌باری منجر به کشته شدن یک منسوب گارد ملی امریکا و زخمی شدن منسوب دیگر شد، ترمپ وعدۀ گسترش ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های سفر به ایالات متحده را داد.

با این حساب، اکنون ممنوعیت یا محدودیت‌های سفر به امریکا بر ۳۹ کشور گسترش یافته است که بیشتر آن کشورهای افریقایی اند.

رییس جمهور ترمپ در چهارم جون سال روان با صدور فرمانی، ورود اتباع ۱۲ کشور -افغانستان، چاد، جمهوری دموکراتیک کانگو، گینۀ استوایی، اریتریا، هایتی، ایران، لیبیا، میانمار، سومالیا، سودان و یمن- را به ایالات متحده ممنوع اعلام کرد و بر شهروندان هفت کشور دیگر – بروندی، کیوبا، لاوس، سیرالیون، توگو، ترکمنستان و ونزویلا - محدودیت سفر وضع کرد.

با اینحال برخی استثناها برای کشورهایی که ممنوعیت یا محدودیت سفر بر آنان وضع شده، در نظر گرفته شده است که دارندگان کارت اقامت دایمی امریکا (گرین کارت)، دارندگان ویزۀ معتبر امریکا، دپلوماتان یا ورزشکارانی که برای رویدادهای بزرگ ورزشی به امریکا سفر می‌کنند، شامل آن اند.

کشورهایی که ممنوعیت کامل بر آنها وضع شده است، شامل افغانستان، بورکینافاسو، برما، چاد، گینه استوایی، اریتریا، هایتی، ایران، لاووس، لیبیا، مالی، نایجر، جمهوری کانگو، سرالیون، سومالیا، سودان جنوبی، سودان، سوریه، یمن و دارندگان اسناد صادر شده از سوی ادارۀ خودگران فلسطینی اند.

ترکمنستان، انگولا، انتیگوا و بربودا، بنین، بروندی، ساحل عاج، کیوبا، دامینیکا، گابون، گامبیا، مالاوی، موریتانیا، نایجریا، سنیگال، تانزانیا، توگو، تونگا، ونزویلا، زامبیا و زیمبابوی کشورهایی اند که محدودیت سفر به ایالات متحده بر آن وضع شده است.