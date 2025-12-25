مقام‌های امریکایی گفته اند که رحمان‌الله لکنوال، شهروند افغانستان، که در پیوند به گلوله‌باری بر منسوبان گارد ملی ایالات متحده در واشنگتن دی‌سی به "قتل" متهم شده است، اکنون با ارجاع پرونده‌اش به محکمۀ فدرال امریکا، با اتهام‌های جدید روبرو است.

وزارت عدلیۀ ایالات متحده گفته است که اتهام‌های جدید بر لکنوال شامل "حمل سلاح گرم از یک ایالت به ایالت دیگر به هدف ارتکاب جرم که مجازات آن بیشتر از یک سال حبس است و حمل اسلحۀ مسروقه از یک ایالت به ایالت دیگر" است.

بر اساس اتهام‌های جدید، لکنوال به تاریخ ۲۶ نومبر با سلاحی بر نیروهای گارد ملی گلوله‌باری کرد که این سلاح در سال ۲۰۲۳ در شهر سیاتل ایالت واشنگتن دزدی شده بود. مقام‌های امریکایی این گلوله‌باری را "حملۀ تروریستی" خوانده اند.

جینین فیریس پیررو، سارنوال ناحیۀ دی‌سی، در پستی در شبکۀ اجتماعی ایکس نگاشته است که این اتهام‌ها در صورت دعوایی درج است که به محکمۀ فدرال ایالات متحده و در پیوند به گلوله‌باری کمین گونۀ ۲۶ نومبر پیشکش شده است که در آن سارا بکستروم، منسوب گارد ملی امریکا کشته و اندرو وولف، منسوب دیگر گارد ملی به شدت زخمی شد.

پیررو با اشاره به ارجاع این قضیه به محکمۀ فدرال گفت: "این کار تضمین می‌کند که ما بتوانیم تجزیه و تحلیل جدی، سنجیده و دقیقی را انجام دهیم که برای تعیین مناسب بودن مجازات اعدام لازم است."

پیررو گفته است: "سارا بکستروم هنگام کشته شدن تنها ۲۰ سال عمر داشت و والدین وی اکنون مجبور اند که فصل تعطیلات زمستانی را بدون دختر شان سپری کنند. اندرو وولف، به فضل خدا، نجات یافته، اما راه درازی تا شفایابی در پیش دارد."

لکنوال به تاریخ دوم دسمبر در پیوند به این حمله به قتل عمد متهم شده بود.

سارنوال ناحیۀ دی‌سی گفت که لکنوال ۲۹ ساله، باشندۀ بلینگهم در ایالت واشنگتن در شمال‌غرب ایالات متحده فاصله تا واشنگتن دی‌سی را با موترش پیمود تا بدون دلیل بر دو منسوب گارد ملی امریکا آتش بگشاید.

مقام‌های امریکایی گفته اند که لکنوال در هشتم سپتمبر ۲۰۲۱ و در چارچوب برنامۀ "عملیات استقبال از متحدان" و جریان عملیات پرهرج و مرج تخلیۀ نظامی از افغانستان، یکجا با ده‌ها هزار شهروند دیگر افغانستان به ایالات متحده منتقل شده بود.

پس از این رویداد، ادارۀ مهاجرت و شهروندی ایالات متحده اعلام کرد که طی مراحل درخواست‌های مهاجرت شهروندان افغانستان را متوقف کرده است.