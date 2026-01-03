اردوی امریکا جزییات عملیات موفقانۀ دستگیری مادرور را ارایه کرد

قوای مسلح ایالات متحده جزییات در مورد عملیات دستگیری نیکولاس مادورو، رهبر ونزویلا، را ارایه کرده و این ماموریت به نام "عملیات عزم مطلق" را ماموریتی "مختصر و دقیق" نامید که "در تاریک‌ترین ساعات دوم جنوری" انجام شد.

دان کین، لوی درستیز عمومی قوای مسلح ایالات متحده، روز شنبه سوم جنوری در صحبت با خبرنگاران در فلوریدا گفت که این ماموریت مستلزم ماه‌ها برنامه‌ریزی توسط استخبارات ایالات متحده بود تا "مادورو را پیدا کنند و بفهمند که چگونه نقل مکان کرده، کجا زندگی کرده، به کجا سفر کرده، چه خورده، چه پوشیده و حیوانات خانگی او چه بوده‌اند."

کین گفت: "این ماموریت خاص مستلزم آن بود تا هریک از اجزای نیروی مشترک ما شامل سربازان، دریانوردان، قوای هوایی، نیروهای ویژۀ بحری و نگهبانان، هماهنگ با شرکای شان در ادارات استخباراتی و همکاران شان در بخش تنفیذ قانون، همکاری کنند."

این مقام ارشد نظامی ایالات متحده گفت که به تاسی از دستور رییس جمهور دونالد ترمپ، بیش از ۱۵۰ طیاره از ۲۰ پایگاه مختلف در خشکه و بحر در سرتاسر نیم‌کرۀ غربی به پرواز درآمدند.

او گفت همزمان با نزدیک شدن نظامیان امریکایی به کاراکاس از طریق هوا، نیروهای امریکایی شروع به از بین بردن و غیرفعال کردن سیستم‌های دافع هوای ونزویلا کردند و "از تسلیحات برای تضمین عبور امن" هلیکوپترها به ساحۀ هدف کار گرفتند.

کین گفت که به محض رسیدن به ساحۀ هدف در ساعات اولیه شنبه، هلیکوپترها زیر آتش قرار گرفتند و آنان با "نیروی طاقت‌فرسا" به آن پاسخ دادند. او گفت که یک طیارۀ امریکایی هدف اصابت گلوله قرار گرفت، اما قابل پرواز باقی ماند و به گونۀ مصوون به پایگاه بازگشت.

این مقام نظامی امریکایی افزود که "نیروی موظف برای دستگیری به اقامتگاه مادورو فرود آمد و با سرعت، دقت و نظم به سمت هدف خود حرکت کرد".

جنرال دان کین، لوی درستیز عمومی قوای مسلح ایالات متحده گفت که به رهبر ونزویلا و همسرش "اعلام جرم شد، هر دو تسلیم شدند و توسط وزارت عدلیه، با کمک اردوی باورنکردنی ایالات متحده با کمال مسکلی‌گرایی و دقت، بدون هیچ تلفات جانی، بازداشت شدند."