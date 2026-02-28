نظامیان امریکایی در موج نخست 'عملیات خشم حماسی' بر ایران تلفاتی نداشتند – سنتکام

قوای نظامی ایالات متحده روز شنبه ۲۸ فبروری گفت که بر اساس دستور دونالد ترمپ، رییس جمهور امریکا، تاسیسات سوق و ادارۀ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، قابلیت‌‌های دافع هوا، مراکز پرتاب میزایل و طیاره‌های بی‌سرنشین و میدان‌های هوایی نظامی ایران را در موج نخست "عملیات خشم حماسی" هدف حمله قرار داده است.

فرماندهی مرکزی قوای امریکایی (سنتکام) در بیانیه‌ای گفت که هیچ تلفات یا زخمی شدن نظامیان امریکایی در این عملیات گزارش نشده است. در بیانیه آمده است: "خسارت به تاسیسات ایالات متحده در حد اقل بود و عملیات را متاثر نکرده است."

بر اساس بیانیۀ سنتکام، عملیات نظامیان ایالات متحده و نیروهای شریک، ساعت ۱:۱۵ بامداد یک شنبه ۲۸ فبروری به وقت شرق ایالات متحده (حوالی ۹:۴۵ صبح به وقت تهران) به دستور دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده آغاز شد.

سنتکام گفته است که هدف این عملیات از بین بردن دستگاه امنیتی رژیم ایران و اولویت دادن به مکان‌هایی است که تهدید قریب‌الوقوع محسوب می‌شوند.

برد کوپر، فرمانده سنتکام، در این بیانیه گفت: "رییس جمهور دستور اقدام جسورانه‌ای را صادر کرد و سربازان شجاع ما، نیروهای بحری، قوای هوایی، نیروهای ویژۀ بحری، نگهبانان و گارد ساحلی در حال انجام این دستور اند."

سنتکام اعلام کرد که پس از موج اولیۀ حملات ایالات متحده و شرکا، نیروهای امریکایی "موفقانه" در برابر صدها حملۀ میزایلی و طیاره‌های بی‌سرنشین ایران به دفاع پرداختند.

در این بیانیه آمده است: "علاوه بر این، گروه ضربتی اسکارپیون سنتکام برای بار نخست از طیاره‌های بی‌سرنشین تهاجمی یک‌طرفۀ کم‌هزینه در نبرد استفاده کردند."

سنتکام گفته است که "عملیات خشم حماسی شامل بزرگترین تمرکز منطقه‌ای قدرت آتش نظامی امریکا در یک نسل" است.

ایالات متحده و اسراییل، متحد کلیدی امریکا در شرق میانه، در نخستین ساعات بامداد روز شنبه از آغاز عملیات بزرگ نظامی برای هدف قرار دادن رژیم ایران خبر دادند. ایالات متحده و اسراییل گفتند که رژیم ایران جاه‌طلبی‌های هسته‌ای و فعالیت‌های مخرب خود را در منطقه رها نکرده است.