واکنش‌ قانونگذاران امریکایی و رهبران جهان به حملات ایالات متحده و اسراییل بر ایران

قانونگذاران امریکایی و شماری از رهبران جهان در پی حملات مشترک روز شنبه ۲۸ فبروری ایالات متحده و اسراییل بر ایران، واکنش نشان دادند.
جان تون، رهبر اقلیت در مجلس سنای کانگرس ایالات متحده گفت که جاهطلبی هستهای ایران، گسترش میزایلهای بالستیکی آن کشور و حمایت تهران از گروههای تروریستی در منطقه "تهدید روشن و ناپذیرفتنی را متوجه نظامیان امریکایی، شهروندان در منطقه و اکثر متحدان" امریکا کرده است.
مایک جانسن، رییس مجلس نمایندگان کانگرس ایالات متحده، گفت: "امروز، ایران با پیامدهای جدی اقدامات شیطانی خود روبرو است" و تاکید کرد که رییس جمهور دونالد ترمپ و حکومت امریکا "تمام تلاش خود را برای پیگیری راههای حل مسالمتآمیز و دپلوماتیک در پاسخ به جاهطلبیها و توسعه هستهای مداوم رژیم ایران، تروریزم و قتل امریکاییها - و حتا مردم خودشان - انجام دادهاند."
جانسن گفت که حکومت امریکا اوایل این هفته به "گروه هشت عضوی" که شامل رهبران سنا و مجلس نمایندگان از احزاب دموکرات و جمهوریخواه و روسا و معاونان کمیتههای امور استخبارات سنا و مجلس نمایندگان است، اطلاع داد که برای حفاظت از نظامیان امریکایی و شهروندان امریکا در ایران، اقدام نظامی علیه رژیم ایران ممکن ضروری باشد.
حکیم جفریس، رهبر اقلیت دموکرات در مجلس نمایندگان کانگرس ایالات متحده، در بیانیهای ایران را به صفت "بازیگر بد" محکوم کرد و گفت که باید با رژیم ایران "به خاطر تخطیهای حقوق بشری، جاهطلبی هستهای، حمایت از تروریزم و تهدیدی که متوجه متحدان مان چون اسراییل و اردن در منطقه کرده است، به شدت مقابله شود".
جفریس گفت که رییس جمهور دونالد ترمپ، پیش از حمله بر ایران، باید از کانگرس ایالات متحده اجازه میگرفت.
چک شومر، رهبر اقلیت دموکرات در مجلس سنای کانگرس ایالات متحده، گفت: "ایران هرگز نباید اجازۀ دستیابی به سلاح هستهای را داشته باشد، اما مردم امریکا خواهان جنگ بیپایان و پرهزینه دیگری در شرق میانه نیستند، آنهم در حالیکه مشکلات زیادی در داخل کشورشان دارند."
واکنشهای بینالمللی
رهبران جهان نیز به عملیات ایالات متحده و اسراییل بر ایران واکنش نشان داده و تاکید کردند که ایران نباید به تسلیحات هستهای دست یابد.
مارک کارنی، صدر اعظم کانادا ضمن حمایت از اقدام ایالات متحده علیه ایران، با نشر بیانیهای گفته است: " کانادا از اقدامات ایالات متحده برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای و جلوگیری از تهدید رژیم [ایران علیه] صلح و امنیت بینالمللی حمایت میکند."
کایر استارمر، صدر اعظم بریتانیا، گفته است که رفتار "به کلی نفرتانگیز" ایران به شمول کشتار هزاران شهروند آن کشور و "تهدیدهای مستقیم" تهران علیه دگراندیشان و اجتماعات یهودی در بریتانیا را محکوم میکند.
استارمر گفت: "تنها در بیش از یک سال گذشته، آنان [ایران] از بیش از ۲۰ حملۀ احتمالی مهلک در خاک بریتانیا حمایت کرده اند. پس، روشن است که به آنان هرگز نباید اجازه داده شود که تسلیحات هستهای را انکشاف دهند."
استارمر حملات "بدون تبعیض" روز شنبه ایران را در سرتاسر منطقه محکوم کرد و گفت که اکثر این اهداف، طرف دخیل در جنگ نبودند.
استارمر گفت که طیارههای نیروی هوایی این کشور در چارچوب یک ماموریت دفاعی هماهنگ منطقهای در آسمان شرق میانه حضور دارند و لندن سطح حفاظت از پایگاهها و نیروهای خود را به بالاترین میزان افزایش داده است.
او گفت که ایران باید از حملات بیشتر اجتناب کند، از برنامۀ تسلیحاتی خود دست بکشد و "خشونت و سرکوب وحشتناک علیه مردم ایران را" متوقف کند.پ
اورسلا فون در لاین، رییس کمیسیون اتحادیه اروپا، وضعیت پیش آمده را "به شدت نگران کننده" خواند و گفت که این اتحادیه با شرکای خود در منطقه در تماس نزدیک باقی میماند.
او گفت: "اتحادیه اروپا در پاسخ به اقدامات رژیم قاتل ایران و سپاه پاسداران، تحریمهای گستردهای را وضع کرده و به هدف رسیدگی به برنامههای هستهای و بالستیکی ایران از طریق یک راهحل مذاکرهشده، پیوسته تلاشهای دپلوماتیک را ترویج کرده است."
رییس کمیسیون اتحادیه اروپا گفت: "ما از همه طرفها میخواهیم که حداکثر خویشتنداری را به خرج دهند، از غیرنظامیان محافظت کنند و به طور کامل به قوانین بینالمللی احترام بگذارند."
