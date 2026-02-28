کایر استارمر، صدراعظم بریتانیا، اعلام کرد که طیارههای نیروی هوایی این کشور در چارچوب یک ماموریت دفاعی هماهنگ منطقهای در آسمان شرق میانه حضور دارند و لندن سطح حفاظت از پایگاهها و نیروهای خود را به بالاترین میزان افزایش داده است.
استارمر در واکنش به حملات متقابل میان ایالات متحده، اسراییل، و رژیم ایران گفت: "طیارههای بریتانیایی امروز در آسمان پرواز می کنند، بهعنوان بخشی از اقدامات دفاعی هماهنگ منطقهای برای حفاظت از منافع ما و متحدانمان."
صدراعظم بریتانیا افزود که بریتانیا در این حملات "هیچ نقشی نداشته است"، اما مجموعهای از توانمندیهای دفاعی خود را در منطقه تقویت کرده و نیروهایش در حالت آمادهباش قرار دارند."
صدراعظم بریتانیا با اشاره به نگرانیهای عمومی گفت که مردم این کشور "عمیقاً نگران خواهند بود که این تحولات چه معنایی برای امنیت و ثبات و سرنوشت غیرنظامیان دارد." استارمر تاکید کرد که لندن خواهان جلوگیری از گسترش درگیریها است.
صدراعظم بریتانیا با توصیف حکومت ایران بهعنوان رژیمی که "هزاران نفر از مردم خود را کشته، اعتراضات را سرکوب کرده و منطقه را بیثبات کرده است"، گفت تهران "هرگز نباید اجازه یابد به سلاح هستهای دست پیدا کند" و این هدف همچنان اولویت اصلی بریتانیا و متحدانش، از جمله ایالات متحده، است.
او همچنین حملات ایران علیه شرکای منطقهای را محکوم کرد و گفت این کشورها "طرف این درگیری نیستند" و بریتانیا "حمایت و همبستگی کامل" خود را با آنان اعلام میکند.
کایر استارمر در پایان خواستار کاهش تنش و بازگشت به مسیر دپلوماسی شد و گفت: «ضروری است که از تشدید بیشتر تنش جلوگیری کنیم و به روند دیپلوماتیک بازگردیم. ما خواهان صلح، امنیت و حفاظت از جان غیرنظامیان هستیم."
ایالات متحده و اسراییل اعلام کردند که روز شنبه حملهای با عنوان "عملیات عظیم" علیه ایران آغاز کردهاند. دونالد ترمپ، رئیس جمهور، عملیات جنگی بزرگی را علیه رژیم تایید کرد و از ایرانیان خواست که "حکومت خود را به دست بگیرند."
دونالد ترمپ رییس جمهور ایالات متحده امریکا در سخنرانی اعلام کرد که نیروهای نظامی ایالات متحده "عملیات بزرگ جنگی را در ایران آغاز کردند."
گروه