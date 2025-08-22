ایالات متحده برای افغانستان شارژدافیر جدید گماشت

حکومت ایالات متحده دان براون را به صفت شارژدافیر و سرپرست ماموریت این کشور در امور افغانستان گماشت.

براون جاگزین کارن دیکر شده است که از سال ۲۰۲۲ به اینسو شارژدافیر ایالات متحده در افغانستان بود.

ماموریت ایالات متحده برای افغانستان در پیامی در شبکۀ اجتماعی ایکس ضمن ابراز تبریکی به براون به خاطر احراز این سمت، از کارکرد دکر قدردانی کرده است.

دان براون از نومبر ۲۰۲۳ به صفت معاون ماموریت ایالات متحده برای افغانستان ایفای وظیفه می‌کرد.

پیش از آن، براون به صفت معاون دفتر تحلیل تروریزم، مخدرات و جرایم در بیروی استخبارات و تحقیق وزارت خارجۀ امریکا کار می‌کرد. او کار در سمت‌های دیگر در حکومت ایالات متحده را نیز در کارنامۀ خود دارد.

کارن دیکر که مشخص نیست به کدام سمت جدید گماشته خواهد شد، از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ به صفت معاون سفارت ایالات متحده در افغانستان ایفای وظیفه می‌کرد.