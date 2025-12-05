کریستی نوم، وزیر امنیت داخلی ایالات متحده، از طرح‌هایی پرده برداشت که بر اساس آن، فهرست محدودیت سفر به ایالات متحده، به بیش از ۳۰ کشور افزایش می‌یابد.

خانم نوم، روز پنجشنبه در پاسخ به این پرسش که آیا دولت امریکا قصد دارد تعداد کشورها را به ۳۲ کشور افزایش دهد یا نه، در مصاحبه با فاکس نیوز گفت: "من در مورد تعداد دقیق آنها صحبت نمی‌کنم، اما بیش از ۳۰ کشور است و رییس جمهور همچنان در حال ارزیابی کشورها است."

او گفت: "ببینید، اگر آنها در آنجا دولت باثباتی ندارند، اگر کشوری ندارند که بتواند خود را حفظ کند و برای ما توضیح دهد که آن افراد چه کسانی بوده و به ما در بررسی صلاحیت آنها کمک کند، چرا باید برای مردم آن کشور اجازه دهیم به ایالات متحده بیایند؟"

رییس جمهور دونالد ترمپ، با استناد بر لزوم حفاظت از امنیت ملی و منافع ملی ایالات متحده و مردم آن، در چهارم جون، اعلامیه‌ای صادر کرد که بر اساس آن، محدودیت‌های کامل یا قسمی سفر، بر شهروندان ۱۹کشور که روش‌های ناکافی برای بررسی و ارزیابی افراد یا اقتدار مرکزی ضعیف دارند، اعمال می‌شود.

ادارۀ رییس جمهور ترمپ، به گونۀ کامل، ورود شهروندان ۱۲ کشور به شمول افغانستان، برما، چاد، جمهوری کانگو، گینه استوایی، اریتریا، هایتی، ایران، لیبیا، سومالیا، سودان و یمن را به ایالات به تعلیق درآورد.

این اعلامیه همچنان محدودیت‌های قسمی را بر شهروندان هفت کشور -بروندی، کیوبا، لاوس، سیرالیون، توگو، ترکمنستان، ونزویلا- وضع کرد.

در اعلامیه آمده است که "این محدودیت‌ها میان ورود مهاجرین و غیرمهاجرین تمایز قایل شده، اما در هردو مورد، قابل اجرا است."

ادارۀ رییس جمهور ترمپ، این هفته اعلام کرد که بررسی تمام درخواست‌های پناهندگی، گرین کارت یا کارت اقامت دایمی و شهروندی برای مهاجران از ۱۹ کشوری را که به عنوان "کشورهای پرخطر" شناسایی شده است، تا زمان بررسی جامع متوقف می‌کند.

این وقفه، در یک یادداشت پالیسی که در دوم دسمبر منتشر شد، با استناد به نگرانی‌های امنیت ملی یا مصوونیت عامه، اعلام شد. یادداشت متذکره، هدایت بررسی جامع مواد درخواست‌های تایید شده اتباع ۱۹کشور را که پس از ۲۰ جنوری سال ۲۰۲۱، وارد ایالات متحده شده اند، صادر می‌کند.

بیستم جنوری سال ۲۰۲۱، روزی است که جو بایدن، رییس جمهور پیشین ایالات متحده پس از حلف وفاداری، عهده دار ریاست جمهوری امریکا شد.

این یادداشت، حملۀ تروریستی هفته گذشته در واشنگتن دی‌سی را برجسته می‌کند که در آن یک شهروند افغان به نام رحمان‌الله لکنوال بر دو سرباز گارد ملی ایالات متحده شلیک کرد.

در نتیجۀ این حمله، یک منسوب گارد ملی، پس از برداشتن زخم‌های شدید، درگذشت و دومی هنوز در حالت وخیم به سر می‌برد. مقام‌های حکومت فدرال ایالات متحده اعلام کردند که لکنوال از طریق برنامه اسکان مجدد رییس جمهور بایدن وارد امریکا شده بود.