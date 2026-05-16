رییس جمهور ترمپ سفرش را به چین 'موفقیت بزرگ' خواند

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده پس از انجام سفر رسمی به چین، عصر جمعه (۱۵ می)، حین صحبت با خبرنگاران، سفرش را به چین "یک موفقیت بزرگ" خواند.

رییس جمهور ترمپ در صحبت کوتاهی که با خبرنگاران در قصرسفید داشت گفت که در طول سفرش به بیجینگ به توافقات بزرگی دست یافته است.

دونالد ترمپ گفت: "من می‌گویم که این یک موفقیت بزرگ بود. ما به توافقات بزرگی دست یافتیم. ما به توافقات تجارتی بزرگی دست یافتیم. ما روابط بسیار خوبی داریم. اتفاقات زیادی رخ داده است که شما در مورد آنها خواهید شنید."

رییس جمهور ترمپ که در یک سفر رسمی به چین سفر کرده بود، با شی جین پینگ، رییس جمهور چین، در مورد طیف وسیعی از مسایل، به شمول تایوان، ایران و تجارت، گفتگو کرد.

رییس جمهور امریکا در آخرین روز سفر رسمی خود در بیجینگ گفت که دو طرف نه تنها در مورد تعدادی از مسایل مهم به اجماع رسیده‌اند، بلکه در مورد بسیاری از مسایل به توافق رسیده و بسیاری از مشکلات را حل کرده‌اند که به نفع جهان و هر دو کشور خواهد بود.

رییس جمهور شی نیز خاطرنشان کرد که واشنگتن و بیجینگ توافق کرده اند که ارتباطات و هماهنگی را در مورد مسایل منطقه‌ای و بین‌المللی تقویت بخشند.

شی جین‌پینگ گفت که این دیدار برای ارتقای درک متقابل، افزایش اعتماد متقابل و بهبود رفاه مردم هر دو کشور مفید بوده است.

رییس جمهور ترمپ در مصاحبه‌ای که با فاکس نیوز داشت گفت که رابطه خوبی با رییس جمهور چین دارد و آنان در طول سال‌ها، بسیاری از مشکلات را حل کرده‌اند

دونالد ترمپ، در ضیافت شام که به میزبانی شی جین پینگ، همتای چینی‌اش در بیجینگ برگزار شده بود گفت که او و رییس جمهور شی، دیدگاه‌های مشابهی در مورد ایران عاری از سلاح هسته‌ای و باز نگه داشتن تنگه هرمز دارند.

تایوان یکی از موضوعات دیگر مورد بحث میان روسای جمهور ایالات متحده و چین در بیجینگ بود.

پس از پایان سفر رییس جمهور ترمپ به چین، تایوان از دونالد ترمپ، به خاطر حمایت مداومش از صلح و ثبات در این جزیره تشکر کرده است.

سخنگوی ریاست جمهوری تایوان در پیامی ویدیویی گفت: "فروش تسلیحات بین تایوان و ایالات متحده نه تنها بخشی از تعهد ایالات متحده به امنیت تایوان است که [این موضوع] به طور خاص در قانون روابط تایوان ذکر شده است - بلکه به عنوان وسیله‌ای برای بازدارندگی مشترک در برابر تهدیدات منطقه‌ای نیز محسوب می‌شود."

پس از گذشت نه سال، این نخستین سفر یک رییس جمهور امریکا به چین می‌باشد. دونالد ترمپ آخرین بار در سال ۲۰۱۷ به چین سفر کرده بود.

رییس جمهور ترمپ، روز پنجشنبه حین سخنرانی در ضیافت شام در بیجینگ، از شی جین‌پینگ رییس جمهور چین و بانوی اول آن کشور دعوت کرد تا به تاریخ ۲۴ سپتمبر به واشنگتن بیایند. دونالد ترمپ گفت که مشتاقانه منتظر پذیرایی از رییس جمهور شی است.

وزارت خارجۀ چین، روز جمعه تایید کرد که شی جین‌پینگ، رییس جمهور این کشور در خزان سال روان میلادی، برای انجام سفر رسمی به ایالات متحده بیاید.