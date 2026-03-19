وزیر جنگ ایالات متحده: قدرت دافع هوای رژیم ایران با خاک یکسان شده است

پیت هگسیت، وزیر جنگ ایالات متحدۀ امریکا، روز پنجشنبه ۱۹ مارچ در یک کنفرانس خبری در پنتاگون در مورد دستآوردهای عملیات خشم حماسی علیه رژیم ایران، از حملات ایالات متحده گرفته تا تاثیر آن بر قدرت دفاعی ایران صحبت کرد.

هگسیت همچنان از افزایش توانمندی نظامیان امریکایی در جنگ علیه رژیم ایران و تخریب هزاران هدف و زیربنای نظامی آن رژیم خبر داد.

او گفت: "تا امروز ما بر بیش از ۷۰۰۰ هدف در سراسر ایران و زیرساخت‌های نظامی آن حمله کرده‌ایم. این یک اقدامی نیست که به گونۀ تدریجی افزایش یابد؛ این نیروی طاقت‌فرسا است که با دقت اعمال شده است. بار دیگر، امروز مانند دیروز، بزرگترین حملات انجام می‌شود. همانطور که از روز اول گفته‌ام، توانایی‌های ما در حال افزایش و توانایی‌های ایران در حال فرسایش است. ما از هوا هدف گیری و حملات مرگبار و ویرانگر را انجام می‌دهیم."

وزیر جنگ ایالات متحده گفت که قدرت دفاعی رژیم ایران، از توانایی دافع هوا گرفته تا ظرفیت تولید صنعت دفاعی آن کشور به شدت ضربه خورده است. او افزود که در اثر حملات نظامیان امریکایی، توانمندی رژیم ایران برای پرتاب میزایل و طیاره‌های بی‌سرنشین تهاجمی به شدت کاهش یافته است.

هگسیت گفت: "قدرت دفاعی ایران با خاک یکسان شده است. پایگاه صنعت دفاعی ایران، کارخانه‌ها و خطوط تولیدی که برنامه‌های میزایلی و طیاره‌های بی‌سرنشین (درون) آن را تامین می‌کند، به گونۀ گسترده منهدم شده‌اند. ما صدها پایگاه صنعتی دفاعی آنان را مستقیماً هدف قرار داده‌ایم. توانایی آن‌ها در تولید میزایل‌های بالستیک جدید احتمالاً سخت‌ترین ضربه را خورده است. حملات میزایل بالستیک ایران علیه نیروهای ما: از زمان شروع جنگ ۹۰ درصد کاهش یافته است. همین گونه، حملات طیاره‌های بی‌سرنشین تهاجمی -درون‌های انتحاری-۹۰ درصد کاهش یافته است. ایرانی‌ها هنوز هم شلیک خواهند کرد، ما این را می‌دانیم. اما اگر می‌توانستند، خیلی بیشتر شلیک می‌کردند. اما نمی‌توانند."

با اشاره به کشته شدن رهبران رژیم ایران، به ویژه مقام‌‌های ارشد نظامی آن کشور، هگسیت با کنایه گفت که اکنون فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیج ایران، یک "شغل موقتی" است.

هگسیت همچنین گفت که دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده، جهان را که توسط رژیم تروریستی ایران گروگان گرفته شده بود، محافظت کرد.

دن کین، لوی درستیز عمومی قوای مسلح ایالات متحده، نیز در این کنفرانس خبری به شرح تداوم عملیات خشم حماسی پرداخت و به کاربرد بم‌های سنگرشکن برای نابود کردن تجهیزات انبارشده و پنهانی رژیم ایران اشاره کرد.

لوی درستیز قوای مسلح ایالات متحده گفت که تا زمان نابودی کامل توان میزایلی ایران، این حملات ادامه خواهد یافت.