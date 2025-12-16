ترمپ فنتانیل را به عنوان 'سلاح کشتار جمعی' شناسایی کرد

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده امریکا، روز دوشنبه (۱۵دسمبر) با امضای یک فرمان اجرایی، ماده غیرقانونی فنتانیل و ماده اصلی کیمیایی برای تولید آن را به عنوان "سلاحهای کشتار جمعی" شناسایی کرد.
رییس جمهور ترمپ گفت: "من امروز یک اقدام دیگر را برای حفظ جان امریکاییان از مصیبت مرگبار فنتانیل اتخاذ می کنم که به کشور ما سرازیر میشود و با این فرمان اجرایی تاریخی که من امروز امضا می کنم فنتانل را رسماَ به عنوان سلاح کشتار جمعی طبقه بندی می کنم، که واقعاً هم همین طور است. هیچ بمی، چنین کاری را انجام داده نمیتواند. تا جایی که ما می دانیم، هر ساله دوصدهزار تا سیصد هزار نفر جان خود را از دست می دهند."
بر اساس این فرمان اجرایی، وزارت عدلیۀ ایالات متحده موظف شده است در دوسیههای قاچاق فنتانیل فوراً مواردی از جمله تعقیب جزایی و تشدید مجازات را دنبال کند.
همچنین وزیر خارجه و وزیر مالیۀ ایالات متحده موظف شدهاند تا علیه داراییها و موسسههای مالی افرادی که در کار تولید، توزیع و فروش فنتانیل غیرقانونی و مواد اصلی به کار رفته در آن دست دارند، و یا از این فعالیتها پشتیبانی میکنند، اقدام کنند.
در بخش دیگری از این فرمان، وزیر جنگ و وزیر عدلیۀ امریکا موظف شدهاند تا بررسی کنند که آیا وزارت جنگ باید در شرایط اضطراری مرتبط با سلاحهای کشتار جمعی، منابع تقویتشده امنیت ملی را در اختیار وزارت عدلیه قرار دهد یا نه.
قصر سفید اعلام کرده است که رییسجمهور ایالات متحده قصد دارد همه ابزارهای موجود را علیه کارتلها و شبکههای خارجی فنتانیل بهکار گیرد.
قصر سفید میگوید که ماده غیرقانونی فنتانیل عامل اصلی مرگومیر امریکاییهای ۱۸ تا ۴۵ ساله در اثر استعمال مخدرات است.
به گفتۀ قصر سفید فنتانیل غیرقانونی از نظر ماهیت بیشتر به یک سلاح کیمیایی نزدیک است تا یک مادۀ مخدر و جان صدها هزار امریکایی را گرفته است و تنها دو میلیگرام فنتانیل، معادل ۱۰ تا ۱۵ دانه نمک خوراکی، دوز کشنده محسوب میشود.
به گفتۀ کاخ سفید کارتلها و سازمانهای تروریستی خارجی از سود فنتانیل برای تامین مالی ترور، تروریزم و شورشها استفاده میکنند و بر سر مسیرهای قاچاق و دیگر جنبههای عملیات خود درگیریهای مسلحانه به راه میاندازند.
قصر سفید همچنین هشدار داده است که امکان تبدیل فنتانیل به سلاح برای اجرای حملات تروریستی متمرکز و گسترده از سوی دشمنان سازمانیافته، تهدیدی جدی برای ایالات متحده به شمار میآید.
دونالد ترمپ پیشتر برای مقابله با قاچاق مواد مخدر از طریق دریا دستور حمله به قایقهای حامل مواد مخدر را داده است.
گروه