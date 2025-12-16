فرماندهی جنوبی ایالات متحده می‌گوید که در نتیجۀ حملات هوایی در آب‌های بین المللی بر سه کشتی که مظنون به قاچاق مواد مخدر بودند، هشت نفر کشته شدند.

اردوی امریکا روز دوشنبه (۱۶ دسمبر) در یک پست در شبکۀ اجتماعی ایکس نگاشت: "معلومات استخباراتی تایید کرد که کشتی‌ها در امتداد مسیرهای شناخته‌شدۀ قاچاق مواد مخدر در شرق اوقیانوس آرام عبور می‌کردند و در قاچاق مواد مخدر دست داشتند."

فرماندهی جنوبی نیروهای امریکایی ویدیویی را منتشر کرد که تخریب کشتی‌ها را نشان می‌دهد و در عین حال خاطرنشان کرد که این حملات "تروریست‌های مواد مخدر" را هدف قرار داده است.

این تازه‌ترین عملیات است که همزمان با افزایش حملات ایالات متحده بر چنین کشتی‌ها انجام می‌شود.

ایالات متحده از ماه سپتمبر به اینسو، بیش از ۲۰ حمله را بر قایق‌های مظنون به قاچاق مواد مخدر که گفته می‌شود اهداف نظامی قانونی در کارایب و شرق اقیانوس آرام اند، انجام داده است. در این حملات بیش از ۹۰ نفر کشته شده‌اند.

واکنش‌های متفاوتی در واشنگتن در قبال عملیات نظامی ایالات متحده در آب‌های کارایب دیده شده است. برخی قانون‌گذاران با اشاره به سرازیر شدن مواد مخدر مرگبار به داخل ایالات متحده، از این حملات دفاع کرده‌اند. حالانکه شمار دیگر هشدار داده اند که این اقدامات می‌تواند ایالات متحده را وارد یک جنگ دیگر کند.

کمپاین مبارزه علیه قایق‌هایی که ادعا می‌شود مواد مخدر را انتقال می‌دهند، به هدف تضعیف حکومت نیکولاس مادرور، رییس جمهور ونزویلا طراحی شده است، فردی که ایالات متحده او را به رهبری کارتل‌های قاچاق مواد مخدر متهم می‌کند. مادورو این اتهامات را رد کرده است.

اردوی ایالات متحده همچنان سلاح‌ها و واحدهای نظامی اضافی را به آب‌های کارایب اعزام می‌کند تا فشار را بر مادورو که به گفتۀ ایالات متحده رهبری یک سازمان تروریزم موادمخدر را به عهده دارد، افزایش دهد.

هفتۀ گذشته، حکومت به رهبری رییس جمهور ترمپ، یک تانکر پر از نفت خام ونزویلا را توقیف کرد که به ویژه به رژیم مادورو ضربۀ سختی وارد می‌کند، زیرا این رژیم با درآمد نفت اداره می‌شود. حکومت ونزویلا، توقیف نفت‌کش را محکوم کرد.