پایان بدون نتیجۀ دور سوم مذاکرات روسیه – اوکراین

دور سوم مذاکرات صلح میان روسیه و اوکراین که با میانجی‌گری ایالات متحده در ژینو برگزار شده بود، بدون پیشرفت پایان یافت. اما مقامات این سه کشور روز چهارشنبه (۱۸ فبروری) اعلام کردند که باوجود عدم پیشرفت، این مذاکرات ادامه خواهد یافت.

واشنگتن از هر دو طرف خواسته است تا علیرغم ادامه درگیری‌ها در میدان جنگ، به مذاکرات ادامه دهند.

استیف ویتکاف، فرستاده ویژه ایالات متحده، در شبکۀ اجتماعی ایکس گفت که پس از مدیریت سومین دور مذاکرات سه جانبه توسط ایالات متحده، روسیه و اوکراین موافقت کردند که رهبران خود را در جریان امور قرار دهند و "به تلاش برای دستیابی به یک توافق ادامه دهند". ویتکاف در این پیام خاطرنشان کرده است که تلاش واشنگتن "پیشرفت معناداری" به همراه داشته است.

این مذاکرات سازمان‌دهی شده از جانب ایالات متحده، که روز چهارشنبه پس از تقریبا دو ساعت پایان یافت، به تعقیب مذاکرات ابوظبی برگزار می‌شود.

ولادمیر زیلینسکی، رییس جمهور اوکراین گفت که مذاکرات "آسان نبود" اما تایید کرد که دو طرف برای تداوم مذاکرات توافق کردند. زیلینسکی افزود که روی مسایل نظامی به شمول بحث‌ها در مورد چگونگی نظارت بر یک آتش‌بس آینده با مشارکت ایالات متحده، پیشرفت های حاصل شده است.

رییس جمهور اوکراین این‌را هم گفت که اختلافات سیاسی، به ویژه روی قلمرو در شرق اوکراین که توسط نیروهای روسی اشغال شده است، حال ناشده باقی مانده است.

رستم عمروف، رییس هیات مذاکره کنندۀ اوکراینی، این مذاکرات را "اساسی" توصیف کرد و گفت که مسایل بشردوستانه، به شمول تبادل زندانیان و آزادی غیرنظامیان، محراق اصلی مذاکرات را تشکیل می‌داد.

ریا نووستی، شبکۀ خبری دولتی روسیه گزارش داد که مسکو نیز تایید کرده است که مذاکرات ادامه خواهد یافت.

درحالیکه ولادمیر میدینسکی، رییس هیات مذاکره کنندۀ روسی، مذاکرات را "دشوار اما مسلکی" توصیف کرد، دیمتری پیسکوف، سخنگوی کرملین گفت که هنوز "بسیار زود" است در بارۀ نتایج صحبت شود.

مارکو روبیو، وزیر خارجۀ ایالات متحده، قبل از آغاز مذاکرات ژینو، در یک مصاحبه با تلویزیون بلومبرگ به روز شنبه (۱۴ فبروری) گفت که او انتظار ندارد جنگ به چیزی که بسیاری آن را "شکست سنتی" برای هر دو طرف می‌پندارند، پایان یابد.

وزیر خارجۀ امریکا استدلال کرد که بعید به نظر می رسد روسیه به اهداف اولیه و گسترده خود دست یابد. مارکو روبیو افزود که در عوض جاه‌طلبی‌های مسکو به تثبیت تقریباً ۲۰ درصد از خاک اوکراین محدود شده است، هدفی که مستلزم امتیازات "دشوار" از سوی کیف است.

مارکو روبیو گفت: "... ما به جستجوی راه‌هایی ادامه خواهیم داد تا بررسی کنیم که آیا راه حلی برای آن مشکل منحصر به فرد وجود دارد که هم برای اوکراین قابل قبول باشد و هم روسیه آن را بپذیرد."

وزیر خارجۀ روبیو هشدار داد: "ممکن است این کار نتیجه ندهد" و افزود که ایالات متحده به تلاش برای دستیابی به توافق ادامه خواهد داد.