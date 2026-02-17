آغاز دور تازۀ مذاکرات اوکراین - روسیه؛ ترمپ: اوکراین سریع عمل کند

دور تازۀ از مذاکرات با میانجیگری ایالات متحده بین روسیه و اوکراین، روز سه‌شنبه (۱۷ فبروری) در ژینو آغاز شد. این گفتگوها به تعقیب دو دور مذاکرات در ابوظبی، امارات متحده عربی، آغاز شده که در آن، همه‌ای طرف‌ها به پیشرفت اشاره کردند اما به توافق صلح دست نیافتند.

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا روز دوشنبه (۱۶ فبروری) در طیاره ویژۀ ریاست جمهوری، قبل از این مذاکرات گفت که از اوکراین می‌خواهد با فوریت به سوی دستیابی به توافق با روسیه، گام بردارد. رییس جمهور ایالات متحده افزود: "ما مذاکرات بزرگی داریم. خیلی آسان خواهد بود. منظورم این است که ببینید، تا حال، بهتر است اوکراین سریعاً به میز مذاکره بیاید. این هر آن چیزی بود که می خواستم برایتان بگویم."

هیات اوکراینی به رهبری رستم عمروف، رییس شورای امنیت و دفاع ملی اوکراین گفت که دستور کار شامل مسایل امنیتی و بشردوستانه است. عمروف با نشر پیامی در رسانه‌های اجتماعی گفت: "از طرف امریکایی به خاطر تعامل و کار مداومش در روند مذاکرات تشکری می کنم."

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، گفت که انتظار نمی‌رود روز سه‌شنبه هیچ اعلامیه‌ای صادر شود و مذاکرات روز چهارشنبه ادامه خواهد یافت و افزود که بحث‌ها شامل مسایل مربوط به قلمرو و سایر موضوعاتی خواهد بود که مسکو مطرح کرده است.

مذاکرات سه‌جانبه و پشت درهای بسته با حضور هیات‌های امریکایی، روسی و اوکراینی در بحبوبۀ حملات شبانه‌ای آغاز شد که به گفته مقامات اوکراینی شامل ۳۹۶ طیارۀ بدون سرنشین و ۲۹ میزایل بود و به زیربناهای انرژی اوکراین آسیب رساند و میلیون‌ها نفر را در شرایط سخت زمستانی بدون برق و گرما قرار داد.

در حالی که آتش‌سوزی در تسهیلات نفت ایلسکی در منطقه کراسنودار رخ داد، روسیه اعلام کرد که ۱۵۱ طیارۀ بدون سرنشین اوکراینی شبانه منطقه پرم را هدف قرار دادند.

قبل از مذاکرات روز سه شنبۀ ژینو، مارکو روبیو، وزیر خارجۀ ایالات متحده در حاشیۀ نشست امنیتی مونیخ، با ولادمیر زیلینسکی، رییس جمهور اوکراین ملاقات کرد.

مارکو روبیو روز شنبه (۱۴ فبروری) در مصاحبه‌ای با تلویزیون بلومبرگ گفت که انتظار ندارد جنگ به چیزی که بسیاری آن را "شکست سنتی" برای هر دو طرف می‌دانند، پایان یابد و استدلال کرد که بعید به نظر می رسد روسیه به اهداف اولیه و گسترده خود دست یابد.

وزیر خارجۀ ایالات متحده افزود که در عوض جاه‌طلبی‌های مسکو به تثبیت تقریباً ۲۰ درصد از خاک اوکراین محدود شده است، هدفی که مستلزم امتیازات "دشوار" از سوی کیف است.

مارکو روبیو، وزیر خارجۀ ایالات متحده این را هم گفت که یافتن فورمولی که برای اوکراین قابل قبول و برای روسیه قابل تحمل باشد، همچنان چالش اصلی است. وزیر خارجۀ روبیو هشدار داد: "ممکن است این کار نتیجه ندهد" و افزود که ایالات متحده به تلاش برای دستیابی به توافق ادامه خواهد داد.