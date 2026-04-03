مقامات ادارۀ مهاجرت ایالات متحده توقف موقف رسیدگی به درخواستهای پناهندگی را در ایالات متحده، به گونۀ قسمی لغو کرده اما ممنوعیت صدور ویزه به افغانها هنوز هم پابرجاست.
مقامات این اداره گفته اند که رسیدگی به درخواستهای متقاضیانی را که از کشورهای با خطر بالا مشخص نشده اند، از سرگرفته است.
یک سخنگوی وزارت امنیت داخلی امریکا به صدای امریکا گفت که "موانع مربوط به کشورهای که پرخطر شناسایی شده اند همچنان پابرجاست" و افزود که این اداره تلاش دارد تا اطمینان حاصل کند که متقاضیان "تا حداکثر ممکن، تحت بررسی سوابق قرار میگیرند".
افغانستان در میان ۱۹ کشوری است که براساس اعلامیۀ شماره ۱۰۹۹۸ ریاست جمهوری، از اول ماه جنوری ۲۰۲۶، شامل ممنوعیت کامل میباشند.
این ممنوعیت شامل کشورهایی میشود که حکومت ایالات متحده تشخیص داده است دارای زیربناهای کافی برای ارزیابی و بررسی نیستند. سطح ممنوعیت کامل، صدور تمام انواع ویزه را – به شمول پناهندگی، کارت اقامت دایم (گرین کارت)، جواز کار و ویزههای ویژۀ مهاجرتی - برای اتباع کشورها به حالت تعلیق درمیآورد.
ادارۀ خدمات شهروندی و مهاجرت امریکا به تاریخ ۳۰ مارچ اعلام کرد که این اداره رسیدگی به درخواستهای پناهندگی را از کشورهای "عاری از خطر" دوباره آغاز خواهد کرد و تا حدودی روند توقف کامل رسیدگی به درخواستها را که پس از گلولهباری مرگبار ماه نومبر ۲۰۲۵ اعمال شده بود، لغو میکند.
تعلیق فعلی صدور ویزه، شهروندان افغان را در طیف گستردهای از کتگوریهای مهاجرتی تحت تاثیر قرار میدهد. این شامل برخی از افرادی نیز میشوند که به عنوان ترجمان، قراردادی یا در سایر ظرفیتهای با نیروهای ایالات متحده در جریان جنگ افغانستان خدمت کرده اند.
هیچ جدول زمانی تا هنوز برای زمان لغو این ممنوعیت ارایه نشده است.
یک مقام وزارت امنیت داخلی امریکا که نخواست نامش افشا شود، تایید کرده است: "تعلیق [صدور ویزه] برای کشورهایی که به عنوان پرخطر تعیین شده اند، همچنان پابرجاست. افغانستان یکی از این کشورها میباشد."
این تعلیق پس از آن وضع شد که رحمانالله لکنوال، مهاجر افغان که در سال ۲۰۲۱ تحت برنامۀ عملیات استقبال از متحدین وارد ایالات متحده شده بود و بعدا در ماه اپریل ۲۰۲۵ پناهندگی دریافت کرد، براساس ادعاها در ۲۶ نومبر در نزدیکی قصرسفید، دو کارمند گارد ملی امریکا را هدف گلوله قرار دارد. در آن حمله، سارا بکستروم ۲۰ ساله کشته شد و اندرو وولف ۲۴ ساله به شدت مجروح شد. لکنوال اتهامات وارده بر وی را رد کرده است.
در یک رویداد جداگانه، نصیراحمد توحیدی، یک شهروند دیگر افغان به جرم همکاری برای فراهمسازی حمایت مادی به گروه دولت اسلامی (داعش) و طرحریزی یک حملۀ تروریستی در روز انتخابات ۲۰۲۴ در ایالات متحده، اعتراف کرده است.
ادارۀ شهروندی و مهاجرت ایالات متحدۀ امریکا در حال رسیدگی به بیش از ۱.۴ میلیون دوسیۀ تعلیق شدۀ پناهندگی است – که براساس آمار ماه فبروری ۲۰۲۶ این اداره، یک رقم بیسابقه محسوب میشود.
این اداره همچنان عملیات (پاریس) – بازبینی مجدد و تقویت صداقت پناهندگان پس از پذیرش – را برای انجام بررسیهای بیشتر سوابق پناهندگانی که قبلاً پذیرفته شده اند، آغاز کرده است.
