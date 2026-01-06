والتز از عملیات نیروهای "تنفیذ قانون" امریکا علیه مادورو دفاع کرد

مایک والتز، نمایندۀ ایالات متحده در سازمان ملل متحد هرگونه انتقاد از جانب برخی اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد را روی عملیات گستردۀ ایالات متحده که به دستگیری نیکولاس مادورو، دیکتاتور وینزویلا و همسرش به روز شنبه انجامید، رد کرد.

مایک والتز در یک جلسۀ اختصاصی روز دوشنبۀ شورای امنیت در بارۀ ونزویلا گفت: "ایالات متحده با موفقیت یک عملیات دقیق تنفیذ قانون را که توسط اردوی ایالات متحده تسهیل شده بود، علیه دو متهم فراری از دستگاه قضایی امریکا، نیکولاس مادورو، تروریست مواد مخدر و سیلیا فلورس، انجام داد."

نمایندۀ ایالات متحده در سازمان ملل متحد افزود: "نیکولاس مادورو، مسوول حملات بر مردم ایالات متحده، بی ثبات‌سازی نیم‌کرۀ غربی و سرکوب غیرمشروع مردم ونزویلا است."

مایک والتز با اشاره به سخنان روز یکشنبۀ مارکو روبیو، وزیر خارجۀ ایالات متحده تصرح کرد که هیچ جنگی علیه ونزویلا و یا مردم آن‌کشور وجود ندارد و ایالات متحده ونزویلا را اشغال نکرده است.

نمایندۀ ایالات متحده در سازمان ملل متحد افزود: "این یک عملیات تنفیذ قانون در راستای اعلامیه‌های جرم قانوی بود که دهه‌ها وجود داشت. ایالات متحده یک قاچاقچی مواد مخدر را دستگیر کرد که اکنون قرار است طبق قانون به خاطر جنایاتی که ۱۵ سال علیه مردم ما مرتکب شده است، در ایالات متحده محاکمه شود."

برخی از اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد به شمول روسیه و چین، عملیات ایالات متحده علیه مادورو را "تکان‌دهنده" عنوان کردند. به ویژه چین گفت که با اقدام "یک‌جانبه" مخالف است و خواهان رهایی مادورو و همسرش شد.

مایک والتز در پاسخ، مادورو را یک "قاچاق‌بر مخدرات تحت تعقیب" و "به اصطلاح رییس جمهور نامشروع" عنوان کرد.

نمایندۀ ایالات متحده در سازمان ملل متحد گفت: "مادورو یک فراری از عدالت بود. او رییس یک سازمان تروریستی خارجی شرور به نام کارتل دو لوس سولیس است. این سازمان تحت حمایت رژیم، با سایر سازمان‌های جنایتکار شرور، از جمله ترن د آراگوا...، هماهنگ و متکی است تا هدف خود را که استفاده از مواد مخدر غیرقانونی به عنوان سلاحی علیه ایالات متحده است، محقق کند."

والتز افزود که مادورو مرتکب نقض حقوق بشر شده، عملی که توسط گروه‌های حقوق بشری مستند شده است. او افزود: "سال‌هاست که مادورو و نزدیکانش سیستم انتخاباتی ونزویلا را دستکاری کرده‌اند تا قدرت نامشروع خود را حفظ کنند."

مایک والتز، نمایندۀ ایالات متحده در سازمان ملل متحد گفت: "در حقیقت، فقط دو سال پیش، در ۲۰۲۴ُ یک هیات کارشناس سازمان ملل متحد در گزارشی دریافت که انتخابات آن سال کاملاً و مطلقاً یک نمایش مضحک بوده و فاقد اساسی‌ترین اقدامات شفافیت و صداقت ضروری برای حفظ انتخابات بااعتبار بوده است."

مایک والتز این را هم گفت که اگر سازمان ملل متحد " ... و این نهاد [شورای امنیت] به یک تروریست مواد مخدر غیرمشروع، مشروعیت می‌دهد و در این منشور با یک رییس جمهور یا رییس دولت منتخب دموکراتیک نیز همین رفتار می‌شود، این چه نوع سازمانی است؟"

نیکولاس مادورو به تعقیب انتخابات ۲۰۲۴، اعلام پیروزی کرد اما ایالات متحده و چندین کشور دیگر و سازمان‌ها به شمول اتحادیۀ اروپا، نتایج انتخابات را غیرمشروع خوانده آن را رد کردند.

ایالات متحده ادماندو گونزالیز، مخالف سیاسی ونزویلا را به عنوان برندۀ انتخابات ۲۰۲۴ به رسمیت شناخت.