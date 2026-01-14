مقام قصر سفید به صدای امریکا: هیچ برنامه برای دیدار ویتکاف و کوشنر با پوتین وجود ندارد

قصر سفید گفته است که هیچ برنامهای برای دیدار ستیف ویتکاف، نمایندۀ ویژۀ ایالات متحده برای ماموریتهای صلح و جرد کوشنر، داماد رییس جمهور دونالد ترمپ، با ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه، وجود ندارد.
این مقام قصر سفید روز چهارشنبه ۱۴ جنوری در پاسخ به ایمیلی به صدای امریکا نگاشت: "هیچ چنین ملاقاتی در حال حاضر برنامهریزی نشده است."
پیش از این گزارشهایی از احتمال سفر ویتکاف و کوشنر به مسکو نشر شده بود که گویا آنان در جریان ماه روان با پوتین ملاقات خواهند کرد.
ویتکاف و کوشنر طرح صلح رییس جمهور دونالد ترمپ را برای پایان بخشیدن جنگ روسیه در اوکراین رهبری میکنند.
در همین حال، لندسی گراهام و ریچارد بلومنتل، دو سناتور برجستۀ امریکایی، روز سه شنبه تماس تلیفونی با ولادمیر زیلینسکی، رییس جمهور اوکراین داشته اند، درست در همان روزی که روسیه حملات بیشتری را بر کیف انجام داد.
گراهام پس از تماس با زیلینسکی در پستی در شبکۀ اجتماعی ایکس نگاشت: "به سود ملی ما است که اوکراین بقا و پیشرفت کند. باورمندم که اعمال فشار بیشتر بر پوتین ضروری است. من از سختکوشی رییس جمهور ترمپ و تیم وی برای خاتمه بخشیدن به حمام خون بسیار سپاسگزارم. این تلاش نتیجه خواهد داد."
زیلینسکی در یک پیام در شبکۀ ایکس نگاشته است که به سناتوران امریکایی در مورد حملات اخیر روسیه بر زیربناهای انرژی اوکراین معلومات داده است. به گفتۀ زیلینسکی "همه روزه صدها طیارۀ بیسرنشین و دهها میزایل، که عمداً در همین زمان، در جریان فصل شدید زمستان زمان بندی شده است" بر شهرهای اوکراین فرود میآید.
زیلینسکی همچنین با اشاره به تماس تلیفیونیاش با گراهام و بلومنتل گفته است: "همچنان به آنان در مورد پیشرفت تماسها با فرستادگان رییس جمهور ترمپ معلومات دادم – اکنون برای نهایی کردن اسناد بسیار نزدیک شدهایم."
تمی بروس، معاون نمایندۀ ایالات متحده در سازمان ملل متحد، روز دوشنبه به شورای امنیت این سازمان گفت که تداوم حملات روسیه بر اوکراین، به شمول حملۀ اخیر که در آن از یک میزایل دارای قابلیت حمل کلاهک هستهای کار گرفته شده است، "خطرناک و توضیح ناپذیر" است.
جنگ اوکراین با تهاجم تمام عیار روسیه بر آن کشور در فبروری ۲۰۲۲ آغاز شد.
