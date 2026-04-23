قصر سفید: ضرب الاجلی برای دریافت پاسخ ایران تعیین نشده است

قصر سفید گزارش های را رد کرد که گویا دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده برای دریافت پاسخ ایران به خاطر اشتراک در دور بعدی مذاکرات، ضرب الاجل تعیین کرده است.

کارولین لیویت، سخنگوی قصر سفید روز چهارشنبه (۲۲ اپریل) در صحبت با خبرنگاران با اشاره به محاصره تنگه هرمز توسط نظامیان امریکایی گفت که رییس جمهور ترمپ از وضعیت کنونی "راضی" است و منتظر پاسخ ایران در مورد اشتراک در دور بعدی مذاکرات است.

خانم لیویت افزود: " برخلاف برخی گزارش های که امروز دیدم، رییس جمهور [ترمپ] ضرب الاجل مشخصی برای دریافت پیشنهاد ایران تعیین نکرده است. در نهایت، جدول زمانی [پایان ضرب الاجل] توسط سر قوماندان اعلی و رییس جمهور ایالات متحده تعیین خواهد شد."

پیش از این برخی رسانه های امریکایی گزارش داده بودند که رییس جمهور ترمپ به دنبال تمدید آتش بس، به ایران "۳۶ تا ۷۲ ساعت" مهلت داده بود تا پیشنهاد خود را در مورد اشتراک در دور بعدی مذاکرات ارسال کند.

سخنگوی قصر سفید همچنان افزود که محاصره بحری ایران "موثر و موفق" بوده است و برای اعمال فشار اقتصادی بیشتر بر ایران ادامه خواهد داشت.

کارولین لیویت از سوی هم گفت که دولت ایران در پیوند با ادامه مذاکره با امریکا دچار "اختلافات داخلی زیاد" شده و او این اختلافات را "جنگ بین عملگرا ها و تندرو ها" خواند.

سخنگوی قصر سفید گفت که "موثریت عملیات خشم حماسی" علیه ایران، دلیل بروز این "اختلافات" بوده است.

به گفته دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده، محاصره تنگه هرمز به ایران روزانه ۵۰۰ میلیون دالر ضرر وارد می کند.

محمد باقر قالیباف، رییس پارلمان ایران روز چهارشنبه (۲۲ اپریل) و ساعاتی پیش از اظهارات سخنگوی قصر سفید، با انتقاد از محاصره تنگه هرمز توسط نیرو های امریکایی، این اقدام واشنگتن را نقض آتش بس خواند.