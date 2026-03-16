کارولین لیویت، سخنگوی قصر سفید، روز دوشنبه (۱۶ مارچ) به فاکس نیوز گفت که سفر رییس جمهور ترمپ به چین که قبلاً پلان شده بود، ممکن به دلیل جنگ با ایران به تعویق بیافتد.

سخنگوی قصرسفید گفت که دو طرف مشتاق گفتگو اند اما افزود که در حال حاضر مسوولیت رییس جمهور ترمپ "اطمینان از کامیابی عملیات خشم حماسی می‌باشد".

ملاقات بین دو رهبربین ۳۱ مارچ تا ۲ اپریل تعین شده است.

اسکات بیسنت، وزیر مالیه ایالات متحده امریکا، روز دوشنبه به شبکه خبری CNBC گفت که اگر زمان این ملاقات تغییر کند، دلیل آن این خواهد بود که رییس جمهور ترمپ می‌خواهد برای "هماهنگی تلاش جنگ" در واشنگتن بماند.

اسکات بیسنت این اظهارات را در حال ابراز کرده که یک روز قبل رییس جمهور ترمپ به روزنامه فایننشل تایمز گفت که چین باید در تلاش برای ادامه تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز سهم گیرد، زیرا اکثریت تیل آن کشور از همین تنگه عبور می‌کند.

پس از حمله ایران به چندین کشتی، تنگه هرمز تقریباً به طور کامل به روی تردد تمام کشتی ها بسته شده است.

به گزارش فایننشل تایمز، ترمپ گفته است که انتظار تا برگزاری نشست، بسیار ناوقت خواهد شد.

رییس جمهور ترمپ به فایننشل تایمز گفت:"می‌خواهیم پیش از آن بدانیم. دو هفته وقت بسیار زیاد است."

رییس جمهور افزود، ما ممکن سفر به چین را به تعویق بیندازیم.