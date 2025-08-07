واشنگتن در جریان تلاش امریکا برای میانجیگری توافق صلح بین آذربایجان و ارمنستان، میزبان رهبران هر دو کشور است.

الهام علی‌اف، رئیس جمهور آذربایجان، روز پنجشنبه پیش از مذاکرات صلح برنامه‌ریزی شده با همتای ارمنی خود به میزبانی رئیس جمهور دونالد ترمپ، وارد واشنگتن شد.

دفتر علی‌اف طی یک بیانیه، این سفر را "ملاقات کاری" توصیف کرد. در بیانیه آمده است که مقامات دولتی ایالات متحده در پایگاه مشترک اندروز از رهبر آذربایجان استقبال کردند، اما جزئیات بیشتری ارائه نشد.

دفتر نیکول پاشینیان، صدراعظم ارمنستان، نیز سفر کاری برنامه‌ریزی شده به ایالات متحده در ۷ و ۸ اگست، از جمله انجام مذاکرات دوجانبه با رئیس جمهور ترمپ، را تأیید کرد.

مقامات ارشد امریکایی تأیید کردند که رئیس جمهور ترمپ روز جمعه میزبان هر دو رهبر برای گفتگو در قصر سفید خواهد بود. سایت‌های خبری اروپایی نیز گزارش‌هایی از مذاکرات صلح بین آذربایجان و ارمنستان در واشنگتن منتشر کردند.

مارکو روبیو، وزیر خارجۀ ایالات متحتده، گفته است که امیدوار است "خیلی زود" بین آذربایجان و ارمنستان توافق صلح حاصل شود.

آذربایجان و ارمنستان در یک درگیری چند دهه‌ای بر سر منطقه مورد مناقشه نگورنو قره‌باغ با هم جنگیده‌اند. این منطقه از نظر بین‌المللی به عنوان بخشی از آذربایجان شناخته می‌شود، اما ساکنان عمدۀ آن ارمنی ها اند. آذربایجان در سال ۲۰۲۳، حمله نظامی به این منطقه را علیه دولت خودخوانده جدایی‌طلب آرتساخ آغاز کرد.

باکو اعلام کرد که هدف حمله، خلع سلاح و تسلیم بی‌قید و شرط آرتساخ و همچنین خروج سربازان ارمنی از منطقه است.

این حمله منجر به بحرانی شد که ده‌ها هزار ارمنی را مجبور به فرار کرد.



