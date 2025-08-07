تعرفه های تاریخی "متقابل" ایالات متحده در بیش از 60 کشور آغاز شد

دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، در تلاش برای تحول تجارت جهانی و ارتقای مشاغل و تولیدات ایالات متحده، اعمال تعرفه‌های جدید و گسترده "متقابل" را بر ده‌ها کشور، پس از نیمه‌شب پنجشنبه آغاز کرد.

این تعرفه‌ها، در محدودۀ ۱۰ تا ۴۱ درصد، متغیر است.

رئیس جمهور ترمپ صبح پنجشنبه در صفحۀ اجتماعی تروت سوشیل نوشت: "تعرفه‌ها در سطوحی که حتی تصورش هم نمی‌رفت، به ایالات متحده سرازیر می‌شوند!"

تنتظیم دوبارۀ نرخ تعرفه توسط ترمپ تقریباً همه کشورها را متاثر ساخته، نرخ‌های تازه را برای ۶۶ کشور، ۲۷ عضو اتحادیه اروپا، تایوان و سایر کشورها تعیین کرده و بالای حدود ۳ تریلیون دالر کالای وارداتی به ایالات متحده، اثر می‌گذارد.

در اقدام مرتبط، رئیس جمهور ترمپ روز چهارشنبه اعلام کرد که شرکت صنعتی اپل ۱۰۰ میلیارد دالر دیگر در ایالات متحده سرمایه‌گذاری خواهد کرد که می‌تواند به این شرکت کمک کند تا از تعرفه‌های اعمال شده بر آیفون‌ها اجتناب کند.

این امر، سرمایه‌گذاری مجموعی شرکت اپل در ایالات متحده را در چهار سال آینده به ۶۰۰ میلیارد دالر افزایش می‌دهد.

در همین حال، ترمپ روز چهارشنبه فرمان اجرایی برای اعمال تعرفه ۲۵ درصدی اضافی بر هند به دلیل خرید نفت روسیه امضا کرد که علاوه بر تعرفه ۲۵ درصدی اعلام شده در هفته گذشته است.

قرار است این فرمان ۲۱ روز پس از فرمان اجرایی روز چهارشنبه به اجرا درآید.

ایالات متحده و متحدان غربی آن، پس از حملۀ روسیه بر اوکراین، تحریم‌هایی را علیه مسکو وضع کردند تا درآمد آن کشور را برای تأمین مالی جنگی که ده‌ها هزار نفر را کشته است، کاهش دهند.



