ترمپ می گوید که با پوتین "برای توقف کشتار" ملاقات خواهد کرد

دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، می‌گوید رهبران روسیه و اوکراین مایل به دیدار با او هستند و او "برای توقف کشتار"، هر چه در توان دارد انجام خواهد داد.

رئیس جمهور ترمپ گفت که هرگونه دیدار با ولادیمیر پوتین، در مورد ختم جنگ اوکراین، مشروط به مذاکره رهبر روسیه با ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، نیست.

اظهارات رئیس جمهور ایالات متحده، در قصر سفید روز پنجشنبه ساعاتی پس از آن که کرملین اعلام کرد دیدار پوتین و ترمپ در روزهای آینده برگزار خواهد شد، مطرح گردید. قصر سفید اعلام کرد که هنوز در حال بررسی جزئیات هرگونه دیدار احتمالی است.

کارولین لیویت، سخنگوی قصر سفید، در بیانیه‌ای گفت: "رئیس جمهور ترمپ مایل است با رئیس جمهور پوتین و رئیس جمهور زلنسکی دیدار کند زیرا می‌خواهد این جنگ بیرحمانه پایان یابد."

کرملین روز پنجشنبه اعلام کرد که مفکورۀ دیدار سه جانبه "به طور خاص مورد بحث قرار نگرفته است."

رئیس جمهور ترمپ تا جمعه، ضرب‌الاجل تعیین کرده بود که روسیه به توافقی با هدف پایان دادن به جنگ اوکراین دست یابد، در غیر این صورت با تحریم‌ها و تعرفه‌های سنگین روبرو خواهد شد.



