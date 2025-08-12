گزارش حقوق بشر امریکا، حقوق زنان را در افغانستان وخیم خوانده است

وزارت خارجهٔ ایالات متحدهٔ امریکا، با نشر گزارشی سالانه‌اش در مورد حقوق بشر در جهان، گفته است که در سال ۲۰۲۴، حقوق زنان در افغانستان "به گونه چشمگیر در وضعیت وخیم" قرار داشته و دلیل آن را ادامهٔ محدودیت‌های طالبان خوانده است.

در این گزارش که روز سه شنبه ۱۲ آگست (۲۱ اسد) نشر شد، به "قانون امر به معروف و نهی از منکر" که در آگست سال گذشته از سوی طالبان نافذ شد، اشاره شده که در آن "بسیاری از احکام سابق (طالبان) گنجانیده شده و محدودیت‌های شدید بر زندگی شخصی همه افغان‌ها، بخصوص زنان و دختران" وضع شده است.

در گزارش آمده است: "طالبان چنین قوانین را براساس تفسیر خودشان از اسلام، نافذ کرده اند که ازادی مذهب یا عقیده را شدیداً نقض می‌کند و عملاً تفاسیر دیگر از اسلام، اعمال اسلامی و نیز اعمال سایر ادیان را غیر مجاز می‌دانند."

گزارش می‌افزاید که این قانون، زنان را از سفر بدون مرد محرم منع می‌کند، آنان را ملزم به سکوت در ملا عام می‌کند، ستر تمام بدن زن لازمی و چشم به چشم شدن زنان را با مردان نامحرم منع قرار می‌دهد.

به جز روسیه، جامعهٔ جهانی به رسمیت شناختن طالبان را به عنوان حاکمان مشروع افغانستان، به دلیل برخورد سختگیرانهٔ آنان در برابر زنان و نگرانی‌های دیگری حقوق بشر، رد کرده است.

در این گزارش پیرامون کشتارهای خودسرانه یا غیرقانونی در افغانستان، شکنجه، مجازات تحقیرآمیز، استخدام یا به کار گیری از کودکان در منازعات مسلحانه از سوی طالبان و محددویت‌ها در برابر آزادی بیان و آزادی مطبوعات، نیز ابراز نگرانی صورت گرفته است.