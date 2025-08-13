ترمپ قبل از دیدار با پوتین، نشست مجازی را با رهبران اروپایی برگزار کرد

دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحدهٔ امریکا، قبل از دیدار روز جمعه با ولادمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، روز چهارشنبه ۱۳آگست (۲۲اسد) یک نشست مجازی را با رهبران اروپایی و ولادمیر زیلینسکی، رئیس جمهور اوکراین، برگزار کرد.

بحث پیرامون دستیابی به یک آتش بس در جنگ سه سالهٔ روسیه علیهٔ اوکراین، در محراق توجهٔ این نشست قرار داشت. رئیس چمهور ترمپ قبل از آغاز این نشست، در شبکهٔ اجتماعی تروت سوشیل، در مورد همتایان اروپایی خود نوشت: "آنان مردم خوبی استند که می‌خواهند شاهد توافق باشند."

ولادمیر زیلینسکی از آلمان در این نشست شرکت کرده بود. علاوه بر وی، جی دی ونس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده، فریدری میرز، صدراعظم آلمان، مارک روته، منشی عمومی پیمان ناتو و رهبران فنلند، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا، پولند و اتحادیه اروپا نیز شرکت داشتند.

قصرسفید بلافاصله در مورد جریان این نشست ابراز نظر نکرد، اما برخی از شرکت ‌کنندگان، کنفرانس‌های خبری جداگانه را برگزار کردند.

ولادمیر زیلینسکی به خبرنگاران گفت که "آتش‌ بس باید اولویت شماره یک" باشد.

قصر سفید می‌گوید که دونالد ترمپ دیدار روز جمعه را به درخواست رهبر روسیه انجام می‌دهد و گفته است که هدف آن این است تا "با درک بهتری از چگونگی پایان دادن به این جنگ، از این دیدار بیرون شویم".

دیدار میان رهبران ایالات متحده و روسیه قرار است در ایالت آلاسکای امریکا صورت گیرد.

کارولین لیویت، سخنگوی قصر سفید، روز سه ‌شنبه ابراز امیدواری کرد تا نشست سه ‌جانبه‌ میان ترمپ، پوتین و زیلینسکی نیز برگزار شود.