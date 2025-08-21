توافق ایالات متحده و اتحادیه اروپا به معاملۀ 'منصفانه و متوازن' تجارتی

ایالات متحده و اتحادیۀ اروپا بر چارچوب توافق تجارتی دست یافته اند که تجارت "متقابل، منصفانه و متوازن" و میزان تعرفههای دو طرف را مشخص میکند.
در اعلامیۀ مشترک ایالات متحده و اتحادیه اروپا که قصر سفید روز پنج شنبه آن را نشر کرد، آمده است: "چارچوب توافق روابط تجارتی و سرمایهگذاری ما را – که یکی از بزرگترینها در جهان است جایگاه مستحکم قرار داده و صنعتیسازی مجدد اقتصادهای ما را تقویت خواهد کرد."
ایالات متحده و اتحادیۀ اروپا مسوول ۴۴درصد اقتصاد جهان اند. شرایط اصلی این توافق، شامل تعرفههای بهشدت مورد مناقشه دوایی و نیمههادیها میشود و نرخ تعرفه ۱۵ درصدی ایالات متحده را بر این بخشها و اکثر کالاهای اروپایی اعمال میکند.
تعرفهها بر تجارت موتر میان دوطرف به اقدامات قانونی اتحادیه اروپا وابسته است. ایالات متحده تعرفههای فعلی ۲۷.۵ درصدی بر موتر اتحادیه اروپا را تا زمانی ثابت نگه خواهد داشت که این اتحادیۀ ۲۷ عضوی، قوانینی را برای کاهش محصولات گمرکی بر چندین دسته کالاهای امریکایی وضع کند.
همچنین، اتحادیه اروپا طبق این توافق متعهد میشود که ۷۵۰ میلیارد دالر انرژی از ایالات متحده خریداری کند و بیش از ۶۰۰ میلیارد دالر دیگر در ایالات متحده سرمایهگذاری کند.
