نظامیان امریکایی از کشته شدن یک عضو ارشد داعش در سوریه خبر دادند

قوماندانی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) میگوید که با راه اندازی یک عملیات موفقانه در شمال سوریه، یک عضو ارشد و تمویل کنندۀ عمدۀ گروه دولت اسلامی یا داعش را که حملات را در سوریه و عراق برنامه ریزی میکرد، کشته است.
سنتکام گفته است که این عملیات روز سه شنبه ۱۹ اگست صورت گرفت و فرد کشته شده، با سراسر شبکۀ داعش در منطقه ارتباط داشت و برای نظامیان امریکایی و ایتلاف و حکومت جدید سوریه، یک تهدید مستقیم محسوب میشد.
جنرال برد کوپر، قوماندان سنتکام، گفت: "با ارادۀ خلل ناپذیر به تعقیب تروریستهای داعش در سراسر منطقه ادامه خواهیم داد."
جنرال کوپر افزوده است که "سنتکام با همکاری شرکا و متحدین خود، به تعهد برای حصول اطمینان از شکست موثر داعش و حفاظت از قلمرو ایالات متحده، پابند میباشد".
