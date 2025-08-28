تاکید فرستادۀ واشنگتن بر روابط خوب ایالات متحده، دنمارک و گرینلند

وزارت امور خارجه ایالات متحده میگوید که فرستاده ارشد این کشور در دنمارک، حین ملاقات با مقامات ارشد وزارت خارجۀ دنمارک، بر روابط خوب با کوپنهاگن، و منطقۀ خود مختار گرینلند، تاکید کرده است.
این مساله در پاسخ به نگرانیهای دنمارک از گزارشهای رسانهای مبنی بر انجام عملیات نفوذی مخفیانه توسط افراد مرتبط با دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحده امریکا در گرینلند، یاددهانی شده است.
وزارت خارجۀ ایالات متحده در یک بیانیه گفت که مارک استرو، معاون ماموریت دپلوماتیک امریکا در کوپنهاگن، روز چهارشنبه با مقامات وزارت خارجه دنمارک دیدار کرد که او را برای بحث در مورد گزارش ها احضار کرده بودند.
در این بیانیه از تبصره در مورد "اقدامات شهروندان غیر دولتی ایالات متحده در گرینلند" خودداری شده است.
وزارت خارجۀ امریکا گفت که آقای سترو یک گفتگوی مثمر داشته و روابط قوی میان دولت گرینلند، ایالات متحده و دنمارک را دوباره تایید کرد.
شبکه تلویزیونی دنمارک (دی آر) روز چهارشنبه گزارش داد که حداقل سه امریکایی در گرینلند که با ترمپ رابطه داشته و در موقعیتهایی برای تأثیرگذاری بر سیاست خارجی امریکا قرار دارند، در یک ماموریت مخفی برای جمعآوری اسامی شهروندانی که از اهداف رئیس جمهور در این جزیره حمایت میکنند و جذب آنان به یک جنبش جدایی طلب مشغول بودهاند.
ترمپ گفته است که ایالات متحده میتواند این جزیرۀ غنی از مواد معدنی و با موقعیت استراتیژیک را خریداری کند. او به تاریخ چهارم مارچ در سخنرانی در جلسه مشترک کانگرس ایالات متحده امریکا گفت: "ما به گرینلند برای امنیت ملی و حتا امنیت بینالمللی نیاز داریم... به هر طریقی که شده، آن را به دست خواهیم آورد."
گرینلند یک قلمرو خودمختار است که سیاست خارجی و امنیتی این جزیره از سوی دنمارک کنترول میشود.
