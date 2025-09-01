منابع حقوق بشری روز دوشنبه اول سپتمبر گزارش دادند که قوۀ قضاییۀ ایران طی چهار روز، کم از کم هفت زندانی را با اتهامهای مرتبط با "قتل و قاچاق مواد مخدر" در ولایتهای البرز و آذربایجان غربی اعدام کرده است.
بنا بر گزارش مجموعۀ فعالان حقوق بشر در ایران، مقامات قضایی ایران بامداد یکشنبه، سه زندانی را با اتهام "قتل" در زندان ارومیه اعدام کردند. نام این سه زندانی در این گزارش "جواد عالی، رحمان جوان، و مرتضی زیچی" ذکر شده است.
صدور و اجرای حکم اعدام با عنوان "قصاص نفس" در ایران در شرایطی انجام میشود که مطابق قوانین حکومتی، قتل عمد، درجه بندی نشده است و "هر نوع قتلی فارغ از شدت و ضعف و انگیزۀ متهم، منجر به صدور حکم اعدام میشود".
در گزارش دیگر، سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد که چهار زندانی به نامهای "مهدی رووفی، احمدعلی مهریپور، حمید کاکاوند، و سلیمان کوشکی"، با اتهامات مرتبط با مواد مخدر، در روزهای پنجشنبه، شنبه، و یکشنبه در زندان قزلحصار ولایت البرز به دست مقامهای قضایی ایران اعدام شدند.
بر اساس این گزارش، کم از کم شش زندانی دیگر نیز در زندان قزلحصار برای اجرای اعدام به سلول انفرادی برده شدهاند.
عدم شفافیت در روند محاکمه - از اعترافات اجباری و تحت شکنجه گرفته تا انتساب اتهام بدون شواهد و مدارک - در حکومت ایران بارها با اعتراض نهادهای بینالمللی روبرو شده و صحت اتهامهای وارده به متهمان با تردید رو به رو بوده است.
همچنان، مقامهای قضایی ایران معمولا اعدام شهروندان را مخفی نگه میدارند و جز در موارد معدود، گزارش و آماری از آن ارایه نمیکنند، اما بنا بر مستندات گردآوری شده توسط نهادهای مستقل حقوق بشری، شمار اعدامها در ایران مقام نخست جهانی نقض حق حیات توسط حکومت را نشان میدهد.
بر اساس گزارش سالانه ایالات متحده درباره نقض حقوق بشر در نقاط مختلف جهان، وضعیت حقوق بشر در ایران در سال ۲۰۲۴ میلادی "بدتر" شده است.
