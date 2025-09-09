اسراییل: رهبری حماس را در خاک قطر هدف حمله قرار دادیم

اردوی اسراییل میگوید که روز سهشنبه حملۀ هوایی را علیه رهبری ارشد گروه تروریستی حماس مستقر در دوحه، پایتخت قطر، انجام داده است.
نیروهای دفاعی اسراییل این بیانیه را دقایقی پس از مشاهده و شنیده شدن یک سلسله انفجار در دوحه منتشر کرد.
در این بیانیه آمده است که نیروی هوایی اسراییل این حمله را با کمک ادارۀ امنیت داخلی آن کشور انجام داده است، اما محل وقوع آن را مشخص نکرده است.
دفتر بنیامین نتنیاهو، صدر اعظم اسراییل، نیز بیانیهای صادر کرد و گفت که اقدام روز سهشنبه علیه آنچه او "سران ارشد تروریستی" حماس نامید، "عملیات کاملاً مستقل از سوی اسراییل" بوده است.
نتنیاهو گفت: "اسراییل آن را آغاز کرد، اسراییل آن را انجام داد و اسراییل مسوولیت کامل آن را بر عهده میگیرد".
اردوی اسراییل اعلام کرد که به رهبران حماس که سالها فعالیتهای این گروه را رهبری میکردند و "مستقیماً مسوول" حمله به اسراییل در هفتم اکتوبر ۲۰۲۳ بودند که باعث جنگ جاری اسراییل و حماس شد، حمله کرده است.
اردوی اسراییل همچنان اعلام کرد: "پیش از این حمله، اقداماتی برای به حداقل رساندن آسیب به غیرنظامیان غیرمرتبط، از جمله استفاده از سلاحهای دقیق و معلومات استخباراتی اضافی، انجام شد."
چندین شبکه تلویزیونی منطقه تصاویری را پخش کردند که دود برخاسته از محل انفجارها را نشان میداد.
ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه قطر، در بیانیهای که در ایکس منتشر شد، گفت که ملت او "حمله بزدلانه اسراییل را که ساختمانهای مسکونی محل سکونت چندین عضو دفتر سیاسی حماس در دوحه، پایتخت قطر را هدف قرار داد، به شدت محکوم میکند".
انصاری افزود: "این حملۀ جنایتکارانه نقض آشکار همه قوانین و نورم های بینالمللی است و تهدیدی جدی برای امنیت و سلامت قطریها و ساکنان قطر محسوب میشود".
قصر سفید بلافاصله به درخواست صدای امریکا برای اظهار نظر در مورد حملۀ اسراییل پاسخی نداد.
پس از کشته شدن صالح العاروری و اسماعیل هنیه در جنوری و جولای سال گذشته در بیروت و تهران، حملۀ روز سه شنبه نخستین حملۀ اسراییل بر رهبران حماس، در بیرون از اسراییل و سرزمینهای فلسطینی، است.
