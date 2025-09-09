وزیر جنگ امریکا: نظامیان امریکایی در 'خط مقدم' مبارزه با قاچاق مخدرات قرار دارند

پیت هگسیت، وزیر جنگ ایالات متحدۀ امریکا، حین دیدار با نیروهای نظامی امریکا در عرشۀ یکی از کشتی‌های ایالات متحده در نزدیکی پورتوریکو گفت، حضور این نیروها در آب‌های کارایب صرفاً برای آموزش نیست، بلکه آنان در "خط مقدم" یک ماموریت حیاتی مبارزه با قاچاق مواد مخدر قرار دارند.

هگسیت که همراه با دان کین، لوی درستیز عمومی قوای مسلح ایالات متحده در کشتی "یواس‌اس ایو جیما"‌حضور یافته بود، در صحبت با جمعی از نیروهای بحری امریکا گفت: "کاری که شما انجام می‌دهید آموزش نیست. این یک ماموریت واقعی برای منافع حیاتی ایالات متحده است."

این نخستین اظهارات هگسیت پس از صدور فرمان اجرایی رییس جمهور دونالد ترمپ در مورد تغییر نام وزارت دفاع امریکا به وزارت جنگ است.

وزیر جنگ و لوی درستیز عمومی قوای مسلح ایالات متحده همچنان از پورتوریکو بازدید کرده و با جنیفر گونزالس، والی این قلمرو امریکایی، ملاقات کردند.

جنیفر گونزالس با انتشار پستی در صفحۀ اجتماعی ایکس، از حکومت ترمپ "به خاطر به رسمیت شناختن ارزش استراتیژیک پورتوریکو برای امنیت ملی ایالات متحده و مبارزه با کارتل‌های مواد مخدر در این نیم‌کره که توسط نیکولاس مادورو، دیکتاتور مواد مخدر، تداوم یافته است" تشکر کرد.

هفتۀ گذشته، ایالات متحده اعلام کرد که نیروهای این کشور پس از حرکت یک قایق که گمان می‌رود در حال حمل مواد مخدر غیرقانونی در آب‌های بین‌المللی کارایب بوده است، آن را مورد حمله قرار داده و ۱۱ تروریست مواد مخدر از باند ونزویلایی (ترن د آراگوا) را کشته‌اند.

در هفته‌های اخیر، ایالات متحده کشتی‌ها و پرسونل نظامی را برای مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر در منطقه، به کارایب اعزام کرده است.