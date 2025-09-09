دیدبان حقوق بشر: پولیس نیپال ۱۹ مظاهره کننده را به ضرب گلوله کشت

دیدبان حقوق بشر، امروز سه شنبه نهم سپتمبر گفت که کم از کم ۱۹ مظاهره کننده در کتمندو، مرکز نیپال و دو شهر دیگر این کشور، روز دوشنبه هشتم سپتمبر، در اثر شلیک گلولۀ پولیس کشته و کم از کم ۳۰۰ نفر مجروح شده است.

رسانه های مختلف گزارش داده اند که پولیس نیپال به هدف پراگنده ساختن مظاهره کنندگان شلیک کرده و هم از گلوله های رابری، گاز اشک آور و پاشیدن آب استفاده کرده است.

مظاهره کنندگان از حکومت نیپال می خواهند تا محدودیت های وضع شده بر رسانه های اجتماعی را برطرف کرده و علیه فساد اداری موجود در نیپال مبارزه کند.

حکومت تصمیم گرفته تا بر رسانه های اجتماعی مثل یوتیوب، فیسبوک و شبکه ایکس، محدودیت وضع کند چرا که به گفته‌ای حکومت نیپال، این شرکت ها ثبت نشده و حکومت نمی تواند بر آنها نظارت کند.

به گفتۀ دیدبان حقوق بشر، حکومت اکنون این محدودیت ها را برطرف کرده اما مقامات نیپال باید به سرعت و به گونۀ بی طرفانه، در بارۀ اعزام نیروهای پولیس تحقیقات کند و به شکل مناسب، افرادی که مسوول تخلفات اند، صرف نظر از رتبۀ آنها، تنبیه یا محاکمه شوند.