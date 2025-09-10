ترمپ: دانشجوی پرینستون از بند گروه تروریستی کتایب حزب الله آزاد شد

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، اعلام کرد که یک دانشجوی دورۀ ماستری دانشگاه پرینستون که بیش از دو سال در عراق اسیر گروه تروریستی کتایب حزب الله بود، توسط این گروه آزاد شده است.

رییس جمهور ترمپ، سه‌شنبه شب در یک پست در صفحۀ اجتماعی تروت سوشیل گفت که خوشحال است از آزادی الیزابت تسورکوف خبر میدهد. تسورکوف که خواهرش شهروند ایالات متحده است، به گفتۀ رییس جمهور ترمپ "پس از ماه‌ها شکنجه، اکنون در امنیت در سفارت امریکا در عراق است."

تسورکوف شهروند روسی-اسراییلی است که در سال ۲۰۲۳ برای انجام تحقیقات به عراق رفت. او توسط کتایب حزب الله، یک گروه شبه نظامی شیعه همسو با ایران، ربوده شد. ایالات متحده این گروه را در سال ۲۰۰۹ به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی کرد.

محمد شیاع السودانی، صدراعظم عراق، با نشر پیامی در صفحۀ ایکس گفت که آزادی تسورکوف پس از "تلاش‌های گسترده ادارات استخباراتی ما در طول ماه‌های متمادی" انجام شده است.

رییس جمهور ترمپ، در پست خود در شبکه اجتماعی تروت سوشیل در مورد آزادی گروگان‌ها، با اشاره به کسانی که از زمان حمله ۷ اکتوبر ۲۰۲۳ گروه تروریستی حماس به اسراییل هنوز در غزه در اسارت هستند، گفت: "من همیشه برای عدالت مبارزه خواهم کرد و هرگز تسلیم نخواهم شد.

حماس، گروگان‌ها را همین حالا آزاد کن!". حماس در آن حمله بیش از ۱۲۰۰ نفر را کشت و ۲۵۱ نفر را به گروگان گرفت.



