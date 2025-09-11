کشته شدن کرک؛ ترمپ سوگوار 'لحظۀ تاریک برای امریکا' است

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، کشته شدن چارلی کرک، فعال سیاسی مشهور و متحد خود را "لحظۀ تاریک برای امریکا" عنوان کرد.

رییس جمهور ترمپ گفت که از این "ترور فجیع" که روز چهارشنبه در محوطۀ دانشگاه یوتا ولی در ایالت یوتای ایالات متحده اتفاق افتاد، آگنده از غم، اندوه و خشم است.

کرک در حالی که برای دانشجویان در محوطه دانشگاه یوتا ولی صحبت می‌کرد، هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. رییس جمهور ترمپ از سهم کرک در مشارکت سیاسی در ایالات متحدۀ امریکا تقدیر کرد.

ترمپ چهارشنبه شب در یک پیام ویدیویی گفت: "چارلی کرک به سراسر کشور سفر کرد و با خوشحالی، با همه علاقه‌مندان به بحث‌های حسن نیت، تعامل داشت. ماموریت او این بود که جوانان را وارد روند سیاسی کند - که او بهتر از هر کس دیگری این کار را انجام داد - تا عشق خود به کشور را به اشتراک بگذارند و سخنان ساده و همه فهم را در دانشگاه‌های سراسر کشور گسترش دهد".

ترمپ که خود، در ماه‌های جولای و سپتمبر سال گذشته هدف دو سوءقصد جداگانه در ایالت های پنسلوانیا و فلوریدا قرار گرفت، لفاظی‌های سیاسی را عامل ترور خود دانست و قول داد که مسوولان قتل کرک را پیدا کند.

طبق گزارش رسانه‌های امریکایی، جی‌دی ونس، معاون رییس جمهور امریکا، حضور برنامه‌ریزی شده خود در مراسم بزرگداشت از ۱۱ سپتمبر در نیویارک را لغو کرده و برای دیدار با خانواده این فعال فقید ۳۱ ساله به سالت لیک سیتی ایالت یوتا سفر می‌کند.

ملانیا ترمپ، بانوی اول ایالات متحده، گفت که دو فرزند چارلی کرک، به جای خاطرات پدر با داستان، به جای لبخند واقعی او با عکس و در سکوتی که باید صدای پدرشان در آن طنین‌انداز می‌شد، بزرگ خواهند شد.

با این همه، ماموریت جستجوی قاتل کرک، در جریان است. کاش پتیل، رییس ادارۀ تحقیقات فدرال یا اف‌بی‌آی، اوایل روز چهارشنبه گفت که یک مرد به دلیل گلوله باری وحشتناکی که جان کرک را گرفت، بازداشت شده است، اما بعداً گزارش داد که فرد مظنون پس از بازجویی توسط مسوولان آزاد شده است.

ادارۀ تحقیقات فدرال ایالات متحده، یک خط اطلاع‌رسانی رسانه‌های دیجیتل برای کسب اطلاعات در مورد تیراندازی ایجاد کرده و از عموم مردم خواسته است تا هرگونه اطلاعاتی را که دارند، ارایه دهند.

تاد بلانش، معاون لوی سارنوالی ایالات متحده گفت که وزارت عدلیه به طور فعال در حال بررسی این "عمل بی‌رحمانه" است.