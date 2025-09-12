بلاروس، با پادرمیانی امریکا، ۵۲ زندانی سیاسی را آزاد کرد 

بلاروس ۵۲ زندانی سیاسی را به عنوان بخشی از توافقی که توسط ایالات متحده مذاکره شده بود، آزاد کرد.

خبر آزادی این افراد روز پنجشنبه در حالی منتشر شد که جان کول، فرستاده ایالات متحده، برای مذاکره با رییس جمهور الکساندر لوکاشینکو به بلاروس سفر کرده بود.

آقای کول از لغو تحریم‌های دو ساله علیه بیلاویا، شرکت هواپیمایی ملی بلاروس، خبر داد. او همچنان گفت که ایالات متحده امیدوار است تا سفارت خود در مینسک را بازگشایی کند. سفارت امریکا در مینسک، به دلیل استفادۀ روسیه از خاک بلاروس جهت آغاز حمله تمام عیار بر اوکراین، بسته شده بود.

۵۲ زندانی آزاد شده، به لیتوانیا فرستاده شده است. گیتاناس نوسدا، رییس جمهور لیتوانیا، از رییس دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده به خاطر ایفای نقش در این تحول سپاسگذاری کرد.

نوسدا، در پستی در ایکس نوشت: "هیچ فردی باقی نماند! ۵۲ زندانی امروز به گونۀ مصوون از مرز به لیتوانیا عبور کرده، سیم های خاردار، پنجره‌های مسدود و هراس مداوم را پشت سر گذاشتند."

او افزود که "عمیقا از ایالات متحده و شخصاً از" رئیس جمهور ترمپ به خاطر "تلاش‌های مداوم برای آزادی زندانیان سیاسی" سپاسگزار است.

رییس جمهور لوکاشنکو، متحد سرسخت ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه، به دنبال بهبود روابط با غرب است. مقامات بلاروس به دلیل سرکوب حقوق بشر و اجازه دادن روسیه برای استفاده از خاک آن کشور جهت حمله بالای اوکراین، آماج تحریم‌های غرب قرار گرفته است.

رییس جمهور ترمپ گفت که قبل از نشست آلاسکا با پوتین، با لوکاشینکو، تلفنی صحبت کرده و در یک پست در صفحۀ اجتماعی تروت سوشیل، اعلام کرد که دو طرف در مورد آزادی زندانیان سیاسی بیشتر صحبت کرده‌اند.