احتمال واردشدن اتهامات فدرال علیه مظنون قتل چارلی کرک

تاد بلانچ، معاون لوی سارنوال ایالات متحده گفت که مقامات امریکایی در حال بررسی این موضوع اند که آیا می‌توانند اتهامات فدرال را علیه تایلر رابنسن، مظنون قتل چارلی کرک، فعال سرشناس سیاسی و متحد دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده، مطرح کنند یا نه.

بلانچ روز سه شنبه به سی‌ان‌ان گفت: "هنوز ما در حال بررسی استیم، شواهد زیادی وجود دارد تا بررسی شود."

معاون لوی سارنوال ایالات متحده گفت که مقامات فدرال نمی‌خواهند در تصمیم‌گیری برای طرح اتهامات فدرال، از عجله کار گیرند.

او گفت: "ما تمام شواهد را بررسی می‌کنیم تا مشخص کنیم که آیا اتهامات فدرال مناسب است یا نه، و اگر مناسب است – بلی ما [آن اتهامات] را مطرح خواهیم کرد."

رابنسن ۲۲ ساله، نخستین حضورش را در محکمه روز سه شنبه، از طریق تماس ویدیویی انجام داد. رابنسن به هفت مورد جرم متهم شده است که در آن قتل عمد، شلیک جنایی سلاح گرم که باعث جروحات متعدد بدنی شد، ممانعت از اجرای عدالت و دستکاری شواهد شامل است.

جفری گری، سارنوال ناحیۀ یوتا گفت که ایالت در بندهای اول و دوم، عوامل تشدیدکننده را نیز مطرح می‌کند، زیرا اعتقاد بر این است که متهم، چارلی کرک را بر اساس دیدگاه سیاسی‌اش هدف قرار داده و این کار را با آگاهی از حضور کودکان و شاهد بودن آنان در صحنه قتل انجام داده است.

گری همچنان درخواست مجازات اعدام را برای رابنسن ارایه کرده است.

رابنسن هنوز درخواست تجدیدنظر ارایه نکرده است زیرا انتظار می‌رود اواخر این هفته نماینده قانونی او منصوب شود. رابنسن بدون ضمانت در زندان ناحیۀ یوتا در بازداشت قرار دارد.

کرک، بنیانگذار نهاد غیر انتفاعی "نقطۀ عطف ایالات متحده"، به تاریخ دهم سپتمبر حین صحبت در برابر محصلین دانشگاه یوتا ولی، هدف گلوله قرار گرفت و پس از انتقال به شفاخانه درگذشت.