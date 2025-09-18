دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده امریکا، میگوید که جنبش چپگرای ضد فاشیزم یا "انتیفا" را یک سازمان تروریستی معرفی خواهد کرد.
ترمپ روز چهارشنبه ۱۷سپتمبر در پیامی در شبکه اجتماعی تروت سوشیل نوشت: "با کمال افتخار به اطلاع بسیاری از میهنپرستان امریکاییمان میرسانم که انتیفا، یک فاجعه چپ افراطی، خطرناک و بیمار را به عنوان یک سازمان تروریستی عمده معرفی میکنم."
رییس جمهور ایالات متحده اضافه کرده که تامین کنندگان مالی این گروه باید "مطابق با بالاترین معیارها و رویههای قانونی، به طور کامل" مورد بررسی قرار گیرند.
ترمپ انتیفا را تهدیدی جدی برای امنیت داخلی ایالات متحده خوانده و از مقامها خواسته است تا اقدامات لازم را برای مهار آن بردارند.
در همین حال، جیدی ونس، معاون رییس جمهور ترمپ نیز به تلویزیون فاکس نیوز گفت: "اگر شما هموطنان امریکایی خود یا هر کس دیگری را به دلیل مخالفت با گفتار سیاسی، به ارتکاب اعمال خشونتآمیز تشویق یا [آنان] تامین مالی کنید، با شما مانند یک سازمان تروریستی رفتار خواهد شد، و ما شما را تحت پیگرد قانونی قرار خواهیم داد."
دونالد ترمپ این تصمیم را در پی ترور چارلی کرک، فعال محافظهکار امریکایی اعلام کرده است.
تایلر رابینسن، ۲۲ساله به اتهام ترور چارلی کرک در بازداشت به سر میبرد.
به دنبال کشته شدن چارلی کرک، رییس جمهور ایالات متحده در یک پیام تلویزیونی برای مردم امریکا گفت که "خشونت سیاسی چپ افراطی" جان بیگناهان بسیاری را گرفته است.
