ناسا، ادارۀ فضایی ایالات متحدۀ امریکا، از برنامههای بلندپروازانه خود برای فرستادن فضانوردان به مدار ماه، برای نخستین بار در بیش از نیم قرن گذشته خبر داد.
ناسا اعلام کرد که تصمیم دارد بعد از بیش از نیم قرن، در برنامهای بلندپروازانه، پیش از فبروی و یا نهایتا تا ماه اپریل سال آیندۀ میلادی ، فضانوردانی را به مدار ماه بفرستد.
لاکیشا هاوکینز، معاون مدیر اجرایی ناسا در امور توسعه سیستمهای اکتشافی، در یک کنفرانس خبری در مرکز فضایی جانسون در هیوستون این خبر را اعلام کرد و گفت: "ما با هم در خط مقدم تاریخ قرار داریم. پس از بیش از ۵۰ سال به ماه بازمیگردیم".
چهار فضانورد در این ماموریت ۱۰ روزه، بدون فرود بر سطح ماه به دور آن پرواز خواهند کرد. طبق گفته مقامات ناسا، اگر "آرتمیس۲" در ۱۶پنجم فبروری پرتاب شود، این پرتاب شبانه بوده و با فضاپیمای اوریون ناسا انجام خواهد شد.
ناسا اعلام کرده که در هر یک از ماههای فبروری، مارچ و اپریل حدود پنج روز فرصت پرتاب وجود دارد. آخرین تاریخ ممکن بیست و ششم اپریل است.
هاوکینز گفت ناسا در تلاش است تا از بخشهای ابتدایی این امکانات پرتاب استفاده کند، در حالی که تاکید کرد ایمنی خدمه، زمانبندی پرتاب را تعیین خواهد کرد.
او گفت: "میخواهیم تاکید کنیم که ایمنی بالاترین اولویت ماست. بنابراین، هنگام تکمیل آمادهسازیهای عملیاتی و پایان کار راکت یا فضاپیما، همچنان ارزیابی میکنیم تا مطمین شویم که کارها را به شکل ایمن انجام میدهیم".
آرتمیس ۲، نخستین ماموریت سرنشیندار در برنامه آرتمیس ناسا خواهد بود و با راکت عظیم اسالاس پرتاب خواهد شد.
فرماندهی ماموریت با فضانورد ناسا رید وایزمن خواهد بود و ویکتور گلاور بهعنوان پیلومت در کنار او خواهد بود.
کریستینا کوخ از ناسا و جرمی هانسن از ادارۀ فضایی کانادا اعضای تکمیلکننده خدمه بهعنوان متخصصان ماموریت هستند.
اعضای "آرتمیس۲" روز چهارشنبه در کنفرانس خبری، فضاپیمای اوریون خود را "اینِتِگریتی" نامگذاری کردند. ناسا گفت: "نام اینتگریتی بیانگر بنیان اعتماد، احترام، صداقت و فروتنی در میان خدمه و هزاران انجینیر، تخنیکر، دانشمند، برنامهریز و رویاپردازی است که موفقیت ماموریت به تلاش آنان وابسته است."
ناسا افزود: "این نام همچنین اشارهای است به تلاش گسترده یکپارچه از بیش از ۳۰۰ هزار قطعه فضاپیما گرفته تا هزاران نفر در سراسر جهان که باید با هم متحد شوند تا به ماه بروند و بازگردند، الهامبخش جهان شوند و مسیر را برای حضور بلندمدت در ماه هموار کنند. اینتگریتی ریشه در ارزش مشترک ناسا، دفتر فضانوردان این اداره، و ادارۀ فضایی کانادا دارد". شان دافی، وزیر ترانسپورت ایالات متحده و سرپرست موقت ناسا، ابراز امیدواری کرد که این ماموریت راه را برای تکرار فرود نمادین سال 1969 بر ماه، هموار کند.
او گفت: "این بار، وقتی به ماه بازگردیم، قصد ماندن داریم. ما یک پایگاه ایجاد خواهیم کرد. آنچه از این ماموریت میآموزیم، به باور من، ما را به مریخ نیز خواهد رساند".
شان دافی روز پنجشنبه نیز در فاکسنیوز گفت: "آن چه در آرتمیس ۲ میآموزیم ما را به آرتمیس ۳ خواهد رساند، جایی که دوباره بر ماه فرود خواهیم آمد... این بار که به ماه بازمیگردیم، آنجا میمانیم، یک پایگاه ایجاد میکنیم، و آنچه از آن میآموزیم ما را به مریخ نیز خواهد رساند".
او افزود: "علمی که انجام میدهیم، علم برای اکتشاف فضایی انسانی است. ما دوباره به ماه میرویم. چینیها هم میخواهند به آنجا برسند. آنها قصد دارند به قطب جنوب ماه بروند. آنجا یخ وجود دارد. یخ یعنی آب، یعنی کاربن دای اکساید. این یعنی زندگی. و بنابراین، آنها تلاش میکنند پیش از ما به آنجا برسند. ما برنده مسابقه فضایی دوم خواهیم بود. امریکا، ناسا، فضانوردان و مهندسان ما، بهترینهای جهان. دوران فوقالعادهای است".
ناسا در وبسایت خود نوشت: "ما با شرکای تجاری و بینالمللی همکاری خواهیم کرد و نخستین حضور بلندمدت در ماه را ایجاد خواهیم نمود. سپس، آن چه در ماه و اطراف آن میآموزیم، ما را به گام بزرگ بعدی خواهد رساند: اعزام نخستین فضانوردان به مریخ".
