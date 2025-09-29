اختصاصی - فواد حسین وزیر خارجه عراق به صدای امریکا گفت که اکثر شرکت‌های بین‌المللی که پس از دو سال توقف، استخراج نفت از منطقه کردستان شمالی کشورش به ترکیه را در روزهای آینده از سر خواهند گرفت، امریکایی است.

دولت فدرال عراق و دولت خودمختار کردستان عراق روز پنجشنبه توافق با شرکت‌های نفتی بین‌المللی برای از سرگیری جریان نفت از طریق خط لوله‌ای از شهر شمالی کرکوک به شهر جیحان ترکیه را اعلام کردند.

مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، در همان روز در بیانیه‌ای گفت واشنگتن این توافق را تسهیل و از امضای آن استقبال کرده است.

نفت عبوری از خط لوله کرکوک-جیحان از اوایل سال ۲۰۲۳ متوقف شده بود. آن زمان دولت مرکزی عراق در یک اقامۀ دعوی علیه دولت منطقه‌ای کردستان که مستقل از بغداد نفت صادر می‌کرد، پیروز شد.

فواد حسین، وزیر خارجه عراق، روز جمعه در یک کنفرانس خبری بیرون از شورای امنیت سازمان ملل متحد، در پاسخ به سوالات صدای امریکا گفت که شرکت‌های امریکایی که نفت را از کردستان عراق استخراج می‌کنند، اکثریت شرکت‌های بین‌المللی مشمول این توافق را تشکیل می‌دهند. عراق و ایالات متحدۀ امریکا، نام این شرکت‌ها را تایید نکرده‌اند.

کنسرسیومی متشکل از هشت تولیدکننده بین‌المللی نفت که در کردستان عراق فعالیت می‌کنند، به نام انجمن صنعت نفت کردستان، نیز در بیانیه‌ای به روز پنجشنبه در شبکه اجتماعی ایکس از این توافق استقبال کرد.

با این حال، این کنسرسیوم مشخص نکرد که چند شرکت از اعضای آن در توافق برای فعال‌سازی مجدد خط لوله گنجانده شده‌اند. این گروه شامل دو تولیدکننده نفت مستقر در تگزاس، یعنی هانت اویل و اچ‌کی‌ان انرژی است.

آقای روبیو در بیانیه خود گفت که این توافق "مزایای ملموسی برای امریکایی‌ها و عراقی‌ها به همراه خواهد داشت".

حسین در پاسخ به سوال صدای امریکا در مورد اینکه امریکایی‌ها چگونه از این توافق سود خواهند برد، گفت: "بیشتر آنها [شرکت‌های شامل این توافق]، شرکت‌های امریکایی است. و به همین دلیل است که وزارت امور خارجه امریکا از ابتدا در این فرآیند مشارکت داشت. و ما با شرکت‌های امریکایی در تماس بودیم. من خودم بارها با شرکت‌های امریکایی تلفنی صحبت کردم و جلسات مختلفی با آنها داشتم. بنابراین، خوشحالم که به این نتیجه نهایی رسیدیم".

آقای حسین خاطرنشان کرد که ورود جریان نفت به خط لوله ظرف یک یا دو روز آینده آغاز می‌شود. رسانه‌های غربی به نقل از مقامات عراقی پیش‌بینی کردند که جریان اولیه نفت خام از طریق این خط لوله بین ۱۸۰ تا ۲۴۰ هزار بیرل در روز خواهد بود.

ایالات متحده، شریک خود عراق را تشویق کرده است تا تولید نفت را برای کمک به تثبیت بازارهای جهانی انرژی افزایش دهد، چرا که واشنگتن به دنبال کاهش صادرات نفت ایران به صفر است. ایالات متحده به دنبال تشدید اجرای تحریم‌ها علیه صادرات نفت ایران در چارچوب سیاست "فشار حداکثری" بر این حکومت با هدف متوقف کردن فعالیت‌های مخرب آن بوده است.

فواد حسین در پاسخ به سوال صدای امریکا در مورد اینکه آیا عراق خود را در رقابت با ایران در بازار صادرات نفت می‌بیند، گفت: "ما نفت صادر می‌کنیم. در واقع، ما روزانه ۴.۳ میلیون بیرل تولید می‌کنیم و روزانه حدود ۳.۳ [میلیون] بیرل صادر می‌کنیم. بنابراین ... این هیچ ارتباطی با طرف ایرانی ندارد. این نفت ماست و ما آن را صادر می‌کنیم".