همکاری اوزبیکستان با اتریش برای بازگرداندن پناهجویان فاقد اسناد قانونی

بیاته ماینل رازینگر، وزیر امور خارجه اتریش، روز سه‌شنبه (۵می) از سفر خود به آسیای مرکزی خبر داد و اعلام کرد که هدف این سفر، امضای توافق‌نامه‌هایی با اوزبیکستان و قزاقستان برای کاهش مهاجرت‌های غیرقانونی و تنظیم روند بازگرداندن پناهجویان است.

هرچند وزیر خارجه اتریش در این پیام که در شبکه اجتماعی ایکس نشر کرده، به‌گونه مشخص از پناهجویان افغان نام نبرده است، اما شماری از رسانه‌ها گزارش داده‌اند که اتریش قصد دارد با استفاده از این توافقنامهٔ جدید، زمینه‌ی بازگشت آن دسته از پناهجویان افغان را فراهم کند که درخواست پناهندگی‌شان در این کشور رد شده است.

وزیر امور خارجه اتریش در پیام خود که روز سه‌شنبه (۵ می) نشر شد، نوشته است: "ما به دنبال ایجاد امنیت بیشتر در حوزه مهاجرت هستیم. ما از طریق توافق‌نامه میان دو کشور، بر روی موضوعاتی نظیر کنترول گسترده‌تر، کاهش مهاجرت غیرقانونی و ایجاد ساختار منظم برای بازگرداندن پناهجویان کار می‌کنیم."



در همین حال، مارکوس هایندل، سخنگوی وزارت امور داخله اتریش، در گفتگو با خبرگزاری فرانسپرس، این توافق را برای افرادی که با پرونده بازگشت به کشورشان، به‌ویژه افغانستان، روبرو هستند، بسیار حایز اهمیت دانست.

تلاش‌های حکومت اتریش در حالی شدت یافته است که اتحادیه اروپا هم‌اکنون روی یک راهبرد جامع برای بازگرداندن پناهجویان فاقد مدارک قانونی اقامت کار می‌کند.

در تازه ترین مورد، الکساندر دوبرینت، وزیر داخلهٔ آلمان، گفته است که اخراج افغان‌های مجرم از آن کشور به افغانستان به گونهٔ هفته وار جریان دارد و این روند به طور پایدار ادامه خواهد داشت.

"تامین امنیت کشور و ثبات جامعه ما ایجاب می‌کند که مجرمین را به کشورهای اصلی‌شان بازگردانیم، حتا اگر این کشورها افغانستان یا سوریه باشند. به همین دلیل، من این مسیر را با قاطعیت تمام دنبال خواهم کرد."

اتریش در کنار کشورهایی مانند دنمارک، یونان، آلمان و هالند، به‌طور فعال نه تنها برای ایجاد مراکز بازگشت، بلکه برای راه‌اندازی میکانیزم های فرامرزی جهت مدیریت اخراج پناهجویان تلاش می‌کند.

این تلاش‌های کشورهای اروپایی برای بازگرداندن اتباع افغانستان و پناهجویانی که پاسخ منفی دریافت کرده‌اند، در حالی دنبال می‌شود که ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان و سایر فعالان حقوق مهاجران، نسبت به این رویه ابراز نگرانی جدی کرده است.

گل ولی پسرلی، یکتن از فعالان حقوق مهاجران در مورد این تصمیم حکومت اتریش به صدای امریکا گفت: "تصمیم اتحادیه اروپا و دولت اتریش برای اخراج پناهجویان افغان، پیشینه‌ای طولانی دارد و تلاشی است که از قبل در جریان بوده است. با این حال، با توجه به شرایط جاری در افغانستان، بازگرداندن پناهجویان با چالش‌های جدی روبروست و بر اساس تغییرات اوضاع، این اقدام عملاً دشوار به نظر می‌رسد. "

همزمان با اقدامات کشورهای اروپایی، دولت تاجیکستان نیز روز سه‌شنبه حدود ۲۵۰ خانواده پناهجوی افغان را به ولایت کندز بازگرداند. این خانواده‌ها پس از روی کار آمدن دوباره حکومت طالبان در اگست ۲۰۲۱در افغانستان، به تاجیکستان پناه برده بودند.

گزارش‌ها درباره اخراج این پناهجویان در حالی نشر می‌شود که وزارت داخله تاجیکستان پیشتر از بازداشت یک جوان افغان به اتهام قتل خبر داده بود.