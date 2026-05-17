هشدار تازه ترمپ به ایران: فرصت در حال تمام شدن است

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده در هشدار تازه به رهبران ایران گفته است که تهران باید هر چه زودتر در رسیدن به توافق با واشنگتن عمل کند.

رییس جمهور ترمپ روز یکشنبه (۱۷ می) در حساب تروت سوشل خود نگاشته است: "برای [رهبران] ایران، زمان به سرعت در حال گذر است و بهتر است هر چه سریعتر اقدام کنند، اگر نه چیزی از آنها باقی نخواهد ماند. زمان بسیار مهم است!"

هشدار تازه دونالد ترمپ به ایران در حالی داده می شود که محسن نقوی، وزیر داخله پاکستان روز یکشنبه با محمد باقر قالیباف، رییس پارلمان ایران در تهران ملاقات کرد.

وزیر داخله پاکستان که کشورش از دور اول مذاکرات امریکا با ایران میزبانی کرد، با محمود پزشکیان، رییس جمهور ایران نیز دیدار کرد.

سفر وزیر داخله پاکستان به ایران در حالی انجام شد که مذاکرات بین واشنگتن و تهران با میانجیگری اسلام آباد پس از رد پیشنهادات دو طرف به بن بست رسید.

عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران روز جمعه (۱۵ می) گفت که ارسال "پیام های ضد و نقیض" شک و تردید تهران را نسبت به "نیت اصلی" امریکاییان برانگیخته است و به گفته او تلاش های میانجیگری پاکستان ناکام نمانده بلکه با "مشکل" مواجه شده است.

در همین حال، قوماندانی مرکزی نیرو های مسلح ایالات متحده (سنتکام) گفته است که در ادامه اعمال محاصره بحری ایران، نظامیان امریکایی تا روز یکشنبه (۱۷ می) ۸۱ کشتی تجارتی را تغییر مسیر داده و چهار کشتی دیگر را غیر فعال کرده است.

محاصره بحری ایران در تنگه هرمز به تاریخ ۱۳ اپریل و به دستور دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده آغاز شد.